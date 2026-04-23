Real Oviedo vs Villarreal
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Ý nghĩa đặc biệt tên tuyển thủ U17 Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam

Cầu thủ có cái tên thú vị Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam được nhắc đến rất nhiều sau chiến thắng của U17 Việt Nam trước U17 Australia.

Trong hiệp 2 ở trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia tại vòng bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland tung vào sân một cầu thủ có cái tên rất đặc biệt: Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam. Chàng trai trẻ sinh năm 2009 chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện TDTT II Ninh Bình.

Trong quãng thời gian có mặt trên sân, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam mang đến màn trình diễn tốt nhờ tinh thần nhiệt huyết và bộ kĩ năng ấn tượng. Tuy nhiên, chính cái tên đặc biệt ấy với 5 chữ vẫn là điều khiến người hâm mộ tò mò hơn cả. Trước đây, bóng đá Việt Nam chưa từng ghi nhận một cầu thủ nào ở cấp độ đội tuyển quốc gia sở hữu cái tên dài như vậy.

Theo giải thích từ phía chính gia đình, cái tên Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam được bố của cầu thủ này - anh Nguyễn Văn Đại đặt với nhiều ý nghĩa đặc biệt. Anh Đại là cầu thủ chơi bóng đá "phủi" nối tiếng ở Hà Nam (cũ). Tình yêu với bóng đá và Tổ quốc thôi thúc anh muốn đặt tên con trai phải có cái gì đó "độc lạ".

Cậu con trai cả được anh Đại đặt tên là Nguyễn Hiệp Milan bởi anh là cổ động viên trung thành của AC Milan. Trước đây, Milan từng tập bóng đá chuyên nghiệp nhưng đã dừng lại khi không còn cảm thấy phù hợp.

Cậu con trai thứ hai được người cha đặt cái tên nhiều ý nghĩa hơn: Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam. Cụ thể, cái tên mang ý nghĩa rằng Việt Nam rộng lớn và sống luôn nghĩa hiệp. Cuối cùng, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam dường như đang đi đúng con đường mà gia đình mong muốn. Cậu trở thành đội trưởng của U17 Nam Định trước khi có suất ở U17 Việt Nam.

U17 Malaysia lột xác ngoạn mục, HLV trưởng muốn phục hận U17 Việt Nam ở chung kết
U17 Malaysia lột xác ngoạn mục, HLV trưởng muốn phục hận U17 Việt Nam ở chung kết

Sau thất bại 0-4 ở vòng bảng, U17 Malaysia đã lột xác mạnh mẽ để tiến một mạch tới trận chung kết gặp lại U17 Việt Nam (19h30 ngày 24/4). HLV trưởng...

-23/04/2026 14:11 PM (GMT+7)
