Mourinho được “bật đèn xanh” trở lại Real Madrid, Mbappe ủng hộ

Real Madrid tìm HLV mới, Mourinho bất ngờ được đề cử

Real Madrid đang ráo riết tìm kiếm thuyền trưởng mới cho mùa giải tới trong bối cảnh chiếc ghế nóng tại Bernabeu chưa có chủ lâu dài. Hiện tại, Alvaro Arbeloa chỉ đảm nhận vai trò HLV tạm quyền và chưa tạo được niềm tin để được bổ nhiệm chính thức.

Real Madrid chơi không tốt dưới thời Arbeloa

Chuỗi kết quả không như kỳ vọng, bao gồm việc bị loại ở tứ kết Champions League và nguy cơ trắng tay tại La Liga, khiến ban lãnh đạo “Los Blancos” buộc phải tính phương án thay thế lâu dài cho vị trí này sau khi Xabi Alonso rời đi.

Trong bối cảnh đó, siêu cò Jorge Mendes đã bất ngờ đề xuất Mourinho cho Real Madrid, mở ra khả năng tái hợp đầy bất ngờ.

Mbappe gây sốt với động thái “thả tim”

Tin đồn càng trở nên nóng hơn khi Mbappe có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, anh đã “like” một bài đăng trên Instagram của tài khoản Score90, trong đó ghép hình Mourinho thời còn dẫn dắt Real Madrid năm 2012 cùng Cristiano Ronaldo và Mesut Ozil, bên cạnh hình ảnh giả định ông tái xuất năm 2026 với Mbappe và Arda Guler.

Động thái này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ và được nhiều người hâm mộ xem như dấu hiệu Mbappe ủng hộ việc Mourinho trở lại sân Santiago Bernabeu.

Cú "thả tim" gây sốt của Mbappe

Mourinho lên tiếng, nhấn mạnh hợp đồng hiện tại

Dù vậy, chính Mourinho đã lên tiếng phủ nhận khả năng trở lại Real Madrid ở thời điểm hiện tại. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định ông vẫn còn hợp đồng một năm với Benfica.

“Điều chắc chắn duy nhất là tôi vẫn còn hợp đồng một năm với Benfica. Không có điều khoản nào liên quan đến Real Madrid”, Mourinho chia sẻ hồi tháng 2/2026.

Trước đó, “Người đặc biệt” từng dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010 - 2013, tổng cộng 178 trận, giành 127 chiến thắng, 28 trận hòa và 23 thất bại. Trong nhiệm kỳ này, ông mang về 1 La Liga, 1 Copa del Rey và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Mbappe chống lại Vinicius?

Trong bối cảnh Real Madrid đang khát khao tái thiết, khả năng Mourinho trở lại vẫn là dấu hỏi lớn. Nhưng rõ ràng, chỉ một động thái nhỏ từ Mbappe cũng đủ khiến cả châu Âu dậy sóng.

Vinicius tranh cãi với HLV Mourinho

Hơn nữa, giữa HLV Mourinho với Vinicius Junior bị cho là đang có vấn đề nghiêm trọng. Lý do là bởi "Người đặc biệt" lên tiếng ủng hộ Gianluca Prestianni - cầu thủ mà Vinicius cho rằng đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với anh khi Real Madrid so tài với Benfica ở Champions League.

Một số nguồn tin cho rằng Vinicius đã lên tiếng phản đối việc HLV Mourinho dẫn dắt Real Madrid. Vì thế, nếu Mbappe - với tư cách người bạn thân thiết kể từ khi gia nhập Real Madrid, ủng hộ Mourinho thì chẳng khác nào một sự phản bội với cầu thủ người Brazil. Đây cũng là vấn đề lớn mà nội bộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải lưu tâm.