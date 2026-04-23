Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Oviedo vs Villarreal
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Mourinho được “bật đèn xanh” trở lại Real Madrid, Mbappe ủng hộ

Sự kiện: La liga 2025-26 Vinicius Junior Real Madrid

Sự xuất hiện của Jose Mourinho trong danh sách ứng viên dẫn dắt Real Madrid mùa tới đang gây chú ý lớn. Đặc biệt, Kylian Mbappe được cho là đã “bật đèn xanh” thông qua động thái trên mạng xã hội.

  

Real Madrid tìm HLV mới, Mourinho bất ngờ được đề cử

Real Madrid đang ráo riết tìm kiếm thuyền trưởng mới cho mùa giải tới trong bối cảnh chiếc ghế nóng tại Bernabeu chưa có chủ lâu dài. Hiện tại, Alvaro Arbeloa chỉ đảm nhận vai trò HLV tạm quyền và chưa tạo được niềm tin để được bổ nhiệm chính thức.

Real Madrid chơi không tốt dưới thời Arbeloa

Chuỗi kết quả không như kỳ vọng, bao gồm việc bị loại ở tứ kết Champions League và nguy cơ trắng tay tại La Liga, khiến ban lãnh đạo “Los Blancos” buộc phải tính phương án thay thế lâu dài cho vị trí này sau khi Xabi Alonso rời đi.

Trong bối cảnh đó, siêu cò Jorge Mendes đã bất ngờ đề xuất Mourinho cho Real Madrid, mở ra khả năng tái hợp đầy bất ngờ.

Mbappe gây sốt với động thái “thả tim”

Tin đồn càng trở nên nóng hơn khi Mbappe có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, anh đã “like” một bài đăng trên Instagram của tài khoản Score90, trong đó ghép hình Mourinho thời còn dẫn dắt Real Madrid năm 2012 cùng Cristiano Ronaldo và Mesut Ozil, bên cạnh hình ảnh giả định ông tái xuất năm 2026 với Mbappe và Arda Guler.

Động thái này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ và được nhiều người hâm mộ xem như dấu hiệu Mbappe ủng hộ việc Mourinho trở lại sân Santiago Bernabeu.

Cú "thả tim" gây sốt của Mbappe

Mourinho lên tiếng, nhấn mạnh hợp đồng hiện tại

Dù vậy, chính Mourinho đã lên tiếng phủ nhận khả năng trở lại Real Madrid ở thời điểm hiện tại. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định ông vẫn còn hợp đồng một năm với Benfica.

“Điều chắc chắn duy nhất là tôi vẫn còn hợp đồng một năm với Benfica. Không có điều khoản nào liên quan đến Real Madrid”, Mourinho chia sẻ hồi tháng 2/2026.

Trước đó, “Người đặc biệt” từng dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010 - 2013, tổng cộng 178 trận, giành 127 chiến thắng, 28 trận hòa và 23 thất bại. Trong nhiệm kỳ này, ông mang về 1 La Liga, 1 Copa del Rey và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Mbappe chống lại Vinicius?

Trong bối cảnh Real Madrid đang khát khao tái thiết, khả năng Mourinho trở lại vẫn là dấu hỏi lớn. Nhưng rõ ràng, chỉ một động thái nhỏ từ Mbappe cũng đủ khiến cả châu Âu dậy sóng.

Vinicius tranh cãi với HLV Mourinho

Hơn nữa, giữa HLV Mourinho với Vinicius Junior bị cho là đang có vấn đề nghiêm trọng. Lý do là bởi "Người đặc biệt" lên tiếng ủng hộ Gianluca Prestianni - cầu thủ mà Vinicius cho rằng đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với anh khi Real Madrid so tài với Benfica ở Champions League.

Một số nguồn tin cho rằng Vinicius đã lên tiếng phản đối việc HLV Mourinho dẫn dắt Real Madrid. Vì thế, nếu Mbappe - với tư cách người bạn thân thiết kể từ khi gia nhập Real Madrid, ủng hộ Mourinho thì chẳng khác nào một sự phản bội với cầu thủ người Brazil. Đây cũng là vấn đề lớn mà nội bộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải lưu tâm.

Real Madrid & nỗ lực kiệt cùng: Lời sám hối muộn màng, có phép màu ở La Liga?
Real Madrid & nỗ lực kiệt cùng: Lời sám hối muộn màng, có phép màu ở La Liga?

Sân Bernabeu chứng kiến chiến thắng của Real Madrid trước Alaves, nhưng không phải là niềm vui. Mbappe và Vinicius ghi bàn, rồi… xin lỗi. Trong một...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/04/2026 18:18 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN