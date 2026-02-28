Quyết Chiến đưa tuyển Việt Nam vào tứ kết giải bi-a thế giới, hạ gục “quái kiệt” người Pháp

✨ Trận đấu “sống còn”

Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng của bảng B của giải billiards carom 3 băng vô địch đồng đội thế giới 2026 diễn ra vào chiều ngày 28/2 tại Viersen (Đức), cả tuyển Việt Nam (5 điểm) lẫn tuyển Pháp 2 (điểm) đều nắm quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp vào tứ kết.

Tuyển Billiards Việt Nam vào tứ kết giải đồng đội thế giới

Dù đang tạm ở vị trí cuối bảng, tuyển Pháp hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ, giành vị trí nhì bảng nếu như cả 2 đại diện đều chiến thắng trước các cơ thủ Việt Nam để có trọn vẹn 4 điểm. Mặt khác, tấm vé nhất bảng hầu như chắc chắn nằm trong tay tuyển Đức (6 điểm) khi đội tuyển này chỉ gặp tuyển Mexico (3 điểm) vốn không được đánh giá quá cao ở lượt cuối.

Thực tế, tuyển Pháp đã thực hiện được 50% mục tiêu khi tay cơ Mikael Devogelaere đã có chiến thắng áp đảo với cách biệt lên đến 40-15 sau 17 lượt cơ trước Nguyễn Trần Thanh Tự. Điều này đưa tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại nếu như lượt trận diễn ra song song, Trần Quyết Chiến không có kết quả tốt trước “quái kiệt bi-a” lừng danh Jeremy Bury

🎉 Tung series mãn nhãn, thắng “quái kiệt bi-a”

Bước vào trận đấu, đã quá hiểu nhau sau nhiều lần chạm trán, Quyết Chiến và Jeremy Bury lập tức cống hiến cho khán giả một thế trận đôi công hấp dẫn với những cú ra cơ có độ chính xác rất cao. Quyết Chiến với một đường cơ 7 điểm đã dẫn 19-12. Liền sau đó, Jeremy Bury đáp trả bằng cú đánh ghi 11 điểm để nắm lợi thế 23-19 sau hiệp 1.

Bước ngoặt đến ở hiệp 2, Quyết Chiến trong 2 lượt cơ liên tiếp đã có series 7 điểm và 10 điểm để dẫn ngược lại 38-26. Cơ thủ số 1 Việt Nam giữ vững lợi thế, thắng chung cuộc với tỉ số 40-33 chỉ sau 19 lượt cơ. Với kết quả này, Quyết Chiến một lần nữa cứu nguy cho tuyển Việt Nam, đưa đội nhà tứ kết.