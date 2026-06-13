Quyết Chiến thắng “người khổng lồ bi-a” cao 2m02, đấu siêu sao hạng 3 thế giới

🔥 Trần Quyết Chiến thắng cơ thủ 2m02 để đi tiếp

Tại lượt trận vòng bảng chính thức giải Billiards carom 3 băng Ankara World Cup 2026 kết thúc vào sáng ngày 13/6 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam có 3 đại diện giành vé đi tiếp vào vòng knock-out.

Quyết Chiến so tài Marco Zanetti tại vòng knock-out

Kịch tính nhất phải kể đến bảng F khi có sự góp mặt của 2 cơ thủ Việt Nam là Trần Quyết Chiến và Chiêm Hồng Thái cùng Samed Sidhom (Ai Cập, hạng 7 thế giới) và Sam Van Etten (Hà Lan). Samed Sidhom thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả 3 trận để giành ngôi nhất bảng.

Trong khi đó, Quyết Chiến thắng Chiêm Hồng Thái trước khi thắng luôn cơ thủ cao 2m02 Sam Van Etten với tỉ số 40-29 sau 23 lượt cơ để giành ngôi nhì bảng. Chiêm Hồng Thái bị loại khi chỉ xếp vị trí thứ 3 trong bảng với 1 chiến thắng duy nhất trước Sam Van Etten.

💥 Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực gây ấn tượng

Ở lượt trận cuối cùng của bảng B, Bao Phương Vinh đã thắng 40-21 sau 20 lượt cơ trước Jean Paul De Bruijn (Hà Lan). Kết quả này giúp cơ thủ của Việt Nam giành ngôi nhất bảng với 3 trận toàn thắng lần lượt trước Kiraz Tolgahan, Eddy Merckx (hạng 2 thế giới) và Jean Paul De Bruijn để đi tiếp vào vòng knock-out. Người nhì bảng là Eddy Merckx sau 2 chiến thắng trước các đối thủ còn lại.

Bao Phương Vinh toàn thắng tại vòng bảng

Trong khi đó ở bảng H, Trần Thanh Lực đi tiếp với ngôi nhì bảng sau 2 chiến thắng trước Pierre Soumagne (Pháp) và Tom Lowe (Đan Mạch). Người đứng nhất bảng là Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) với 2 thắng và 1 hòa.

Ngoài á quân TP.HCM World Cup 2026 Chiêm Hồng Thái, vòng bảng chính thức cũng chứng kiến nhiều tay cơ nổi tiếng bị loại, có thể kể đến như Jeremy Bury, Tayfun Tasdemir, Poly Nikos, Kim Haeng Jik…

⚡ Quyết Chiến so tài siêu sao hạng 3 thế giới

Vòng knock-out thi đấu vào chiều tối ngày 13/6 sẽ chứng kiến nhiều màn so tài hấp dẫn, trong đó tâm điểm sẽ là trận đấu giữa Trần Quyết Chiến và siêu sao lừng danh người Ý đang xếp hạng 3 thế giới Marco Zanetti.

Trần Thanh Lực sẽ tái ngộ Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ), người mà anh để thua ở vòng bảng. Bao Phương Vinh đối đầu với tay cơ kỳ cựu người Hàn Quốc Heo Jung Han. Hai trận đấu “kinh điển” khác là màn so tài giữa Frederic Caudron và Martin Horn cũng như đại chiến giữa Dick Jaspers và Eddy Merckx.