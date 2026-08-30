Đội bóng Công Phượng đầu quân có bước ngoặt lớn trước thềm V-League

Đổi tên trước mùa giải lịch sử

Chiều ngày 29/8, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã tổ chức lễ xuất quân tham dự V-League 2026/27. Đây là cột mốc đặc biệt với đội bóng miền Đông Nam Bộ sau khi giành chức vô địch giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 và giành quyền lên chơi ở sân chơi cao nhất Việt Nam.

Chủ tịch Phạm Hương Sơn (giữa) tuyên bố CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ đổi tên thành CLB bóng đá Thành phố Đồng Nai kể từ mùa giải 2026/27.

Tại buổi lễ xuất quân, Chủ tịch Phạm Hương Sơn của CLB Trường Tươi Đồng Nai xác nhận đội bóng sẽ có sự thay đổi quan trọng kể từ mùa giải mới. Theo đó, CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức được đổi tên thành CLB bóng đá Thành phố Đồng Nai.

“Trên cơ sở đề xuất của CLB, chúng tôi đã xin ý kiến sở ngành của thành phố để đổi tên CLB Trường Tươi Đồng Nai thành CLB bóng đá Thành phố Đồng Nai kể từ mùa giải này. Chúng tôi đã trình hồ sơ lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam để sớm phê duyệt”, Chủ tịch Phạm Hương Sơn cho biết.

Việc đổi tên diễn ra ngay trước mùa giải đầu tiên của đội bóng tại V-League, được xem là bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển của CLB. Đội bóng không chỉ bước lên sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam mà còn hướng tới việc trở thành đại diện mang hình ảnh và tên gọi của Thành phố Đồng Nai.

Công Phượng cùng dàn tân binh chinh phục V-League

Trong mùa giải đầu tiên tại V-League, CLB Thành phố Đồng Nai nhận được sự chú ý lớn khi sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong đó nổi bật là Công Phượng. Tiền đạo sinh năm 1995 cùng những cái tên quen thuộc như Xuân Trường, Tấn Sinh, Sầm Ngọc Đức tiếp tục là những gương mặt quan trọng trong đội hình Đồng Nai.

Đây cũng là những cầu thủ được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng có thêm kinh nghiệm trong lần đầu bước lên sân chơi khắc nghiệt nhất Việt Nam. Bên cạnh lực lượng cũ, Đồng Nai đã tăng cường đáng kể nhân sự trước mùa giải mới. Đội bóng chiêu mộ Bùi Tiến Dụng, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Văn Đức, thủ môn Phạm Văn Phong cùng các ngoại binh Andrija Majdevac, Filip Jović, Miloš Vulić và Andrei Ivan.

Công Phượng và đồng đội trong lễ xuất quân của CLB Đồng Nai.

Sự bổ sung này cho thấy tham vọng xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh của CLB Thành phố Đồng Nai, dù ban lãnh đạo không đặt mục tiêu quá cao trong mùa giải đầu tiên. HLV Nguyễn Việt Thắng xác định đội bóng sẽ tập trung vào từng trận đấu thay vì chịu áp lực về thứ hạng.

“Chúng tôi sẽ cố gắng phát huy những gì đã làm được ở mùa giải 2025/26 và tiếp tục xây dựng đội bóng thành một tập thể đoàn kết, cố gắng từng trận một để giành thành tích tốt nhất ở lần đầu có mặt tại V-League”, HLV Nguyễn Việt Thắng chia sẻ.

Bước ngoặt của bóng đá Đồng Nai

Tham dự lễ xuất quân, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao hành trình của đội bóng và những nỗ lực đầu tư của Chủ tịch CLB Phạm Hương Sơn. “VFF hết sức tự hào về CLB Bình Phước trước đây và CLB Đồng Nai hiện nay khi lần đầu tiên có mặt tại sân chơi danh giá nhất của bóng đá Việt Nam là đấu trường V-League.

Đây cũng là đại diện duy nhất của khu vực miền Đông Nam Bộ có mặt ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam”, ông Trần Quốc Tuấn phát biểu. Theo Chủ tịch VFF, thành quả của Đồng Nai thể hiện khát khao cũng như định hướng đầu tư của Chủ tịch Phạm Hương Sơn trong thời gian qua. Ông Trần Quốc Tuấn đồng thời gửi lời chúc CLB Thành phố Đồng Nai thi đấu thành công ở mùa giải 2026/27.

Đội bóng của Công Phượng bước vào V-League với một diện mạo mới, tên gọi mới và kỳ vọng mới. Nếu như chức vô địch hạng Nhất 2025/26 là dấu mốc đưa Đồng Nai lên sân chơi cao nhất, thì mùa giải 2026/27 sẽ là chương đầu tiên trong hành trình khẳng định vị thế của bóng đá địa phương ở đấu trường chuyên nghiệp.