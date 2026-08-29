Trực tiếp bóng chuyền nữ Nhật Bản - Thái Lan: 2 "bà trùm" đại chiến vì vé chung kết (Giải châu Á)

Hai đội tuyển sở hữu tổng cộng 8 chức vô địch châu Á sẽ chạm trán tại Thiên Tân, Trung Quốc. Bên cạnh tấm vé vào chung kết, trận đấu này còn mang ý nghĩa quyết định suất tham dự World Cup bóng chuyền nữ FIVB 2027. Đội vô địch Giải vô địch châu Á 2026 sẽ giành quyền tham dự Olympic Los Angeles 2028, trong khi 3 đội tuyển có thứ hạng cao nhất sẽ giành suất dự World Cup 2027.

Nhật Bản phô diễn sức mạnh

Sau màn trình diễn áp đảo để đứng đầu bảng C mà không để thua một set nào, Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh ở tứ kết khi đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 3-0 (25-14, 25-21, 25-13), qua đó giành quyền vào bán kết.

Đối chuyền Yukiko Wada dẫn đầu chiến thắng của Nhật Bản với 19 điểm (17 điểm tấn công, 2 phát bóng ăn điểm trực tiếp), trong khi đội trưởng, chủ công ngôi sao Mayu Ishikawa ghi 14 điểm (9 điểm tấn công, 3 chắn bóng, 2 phát bóng ăn điểm trực tiếp).

“Chúng tôi đang thi đấu tốt. Vì vậy, tất cả những gì chúng tôi cần làm là tiếp tục duy trì điều đó. Chúng tôi sẽ chuẩn bị theo cách tương tự”, chuyền hai Nanami Seki chia sẻ.

Thái Lan thắng dễ Hàn Quốc

Đương kim vô địch Thái Lan cũng giành vé vào bán kết sau chiến thắng thuyết phục khi vượt qua Hàn Quốc 3-0 (25-20, 25-18, 25-21) ở tứ kết. Đối chuyền Pimpichaya Kokram ghi 19 điểm (18 điểm tấn công, 1 chắn bóng) cho Thái Lan, hơn chủ công Sasipapron Janthawisut 3 điểm.

“Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã chơi tốt hơn trước. Chúng tôi luôn cố gắng giữ bình tĩnh và thi đấu mà không chịu áp lực, và tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã làm được điều đó. Hàn Quốc là một đội bóng mạnh và họ đã chiến đấu đến cùng”, chủ công Chatchu On Moksri, người ghi 12 điểm, cho biết.