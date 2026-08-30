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Video bóng đá Tottenham – Newcastle: Công cùn thủ kém, "Gà trống" im tiếng gáy (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Newcastle United Tottenham

"Gà trống" Tottenham không thể cất vang tiếng gáy ngay trên sân nhà khi tiếp đón Newcastle.

   

Tottenham và Newcastle đối đầu nhau ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026/27 tại London. Hai đội nhập cuộc nhanh và sẵn sàng đối công. Cơ hội sớm tới với cả hai đội nhưng không bên nào tận dụng được.

Đôi bên chơi cân bằng trong hiệp một

Đôi bên chơi cân bằng trong hiệp một

Cả hai đội đều tập trung đánh biên nên các hậu vệ cánh của hai bên thi đấu khá vất vả. Càng về cuối hiệp một, Tottenham càng tạo được nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút của họ hơi vô duyên và thủ thành Horniceck cũng chơi rất xuất thần. Chỉ riêng trong hiệp một, hai đội đã tạo ra tới 11 quả phạt góc nhưng bàn thắng không tới. 

Sang tới hiệp hai, Newcastle chủ động dâng lên. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, họ đã có bàn mở tỉ số ở phút 62. Đó là đường phản công nhanh bằng cú phất bóng dài từ sân nhà. Dedic đánh đầu ngược lại cho Elanga. Cầu thủ này khống chế bước một không tốt nhưng vẫn quyết định xoay người dứt điểm. Bóng đi về phía góc xa, đập cột dọc đi vào lưới.

Nhận bàn thua đau, Tottenham cố gắng dồn lên tấn công nhưng các chân sút của họ khá vô duyên. Trong khi đó, Newcastle tận dụng cơ hội rất hiệu quả. Phút 72, từ cú đá phạt góc bên phải, Woltemade bật cao đánh đầu và Wissa đã tung người móc bóng tung lưới đối thủ.

Những phút còn lại, Tottenham tấn công không ngừng nghỉ nhưng không có được bàn thắng. Chung cuộc, "Gà trống" nhận trận thua thứ hai liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. 

Tỉ số chung cuộc: Tottenham 0-2 Newcastle (H1:0-2)

Ghi bàn: Elanga 62', Wissa 72'

Đội hình xuất phát

Tottenham: Kinsky, Robertson, Van de Ven, Van Hecke, Simon, Bentancur, Tonali, Fernandes, Tel, Porro, Marmoush

Newcastle: Horniceck, Dedic, Botman, Thiaw, Hall, Nico, Miley, Elanga, Willock, Barnes, Wissa

Thông số trận đấu

Video bóng đá Tottenham – Newcastle: Công cùn thủ kém, "Gà trống" im tiếng gáy (Ngoại hạng Anh) - 2 Tottenham Newcastle Video bóng đá Tottenham – Newcastle: Công cùn thủ kém, "Gà trống" im tiếng gáy (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
0
0
Thời gian kiểm soát bóng
0
0
Phạm lỗi
0
0
Thẻ vàng
0
0
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
0
Phạt góc
0
0
Cứu thua
0
0

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Tottenham Video bóng đá Tottenham – Newcastle: Công cùn thủ kém, "Gà trống" im tiếng gáy (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Video bóng đá Tottenham – Newcastle: Công cùn thủ kém, "Gà trống" im tiếng gáy (Ngoại hạng Anh) - 5 Newcastle

Điểm

Kinsky 5.5

Gray 5.8

Thẻ vàng Van Hecke 7.1

Van de Ven 7.3

Robertson 6.3

Tonali 6.8

Bentancur 6.9

Ferandes 8.5

Tel 6.2

Porro 6.8

Marmoush 6.8

Điểm

7.8Hornicek

8.0Dedic Kiến tạo

6.6Thiaw

6.0Botman Thẻ vàng

9.0Hall

6.8Miley

6.8Nico Thẻ vàng

7.3Elanga Ghi bàn

7.3Wissa Ghi bàn

6.5Barnes

6.1Willock

Thay người

Moore 6.3

Udogie 6.7

Kudus 6.6

Solanke 6.5

Thay người

7.0Woltemade Kiến tạo

6.3Steur

6.0Ramsey

6.0Murphy

Toure

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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Kết quả bóng đá Bournemouth - Everton: Vỡ òa phút 90+1, tạm lọt top 4 (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Bournemouth - Everton: Vỡ òa phút 90+1, tạm lọt top 4 (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 2 Ngoại hạng Anh) Bournemouth không thể bảo vệ 3 điểm trước Everton chỉ vì 1 khoảng khắc thi đấu không chắc chắn.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/08/2026 00:20 AM (GMT+7)
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