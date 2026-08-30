Vì sao HLV Kim Sang-sik và Nguyễn Đình Bắc không tham dự ASIAD 2026?

HLV Kim Sang-sik và Nguyễn Đình Bắc “lỡ hẹn” ASIAD 2026

HLV Kim Sang-sik và Nguyễn Đình Bắc vừa cùng ĐT Việt Nam đăng quang tại ASEAN Cup 2026. Chiến lược gia người Hàn Quốc và Cầu thủ xuất sắc nhất kiêm đồng Vua phá lưới của giải đấu này ngay sau khi ăn mừng danh hiệu sẽ tiếp tục bận rộn với rất nhiều kế hoạch trước mắt.

Tại ASIAD 2026, HLV Kim Sang-sik và Nguyễn Đình Bắc sẽ không đồng hành với U23 Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc lịch thi đấu của ASIAD 2026 lại khá chồng chéo với FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu mà cả hai nhân tố rất quan trọng này được xác định sẽ tập trung phục vụ ĐT Việt Nam.

Nguyễn Đình Bắc đang là trụ cột của ĐT Việt Nam. Ảnh: Lê Hiếu

Theo kế hoạch, môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 15/9 đến 3/10. U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait. Dự kiến, U23 Việt Nam hội quân vào ngày 12/9 trước khi lên đường sang Nhật Bản.

Trong khi đó, chỉ ít ngày sau khi ASIAD khởi tranh, ĐT Việt Nam cũng phải tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. Ở hạng đấu cao nhất, thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng B cùng ĐT Thái Lan, ĐT Philippines và ĐT Pakistan. ĐT Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.

Như vậy, giai đoạn quan trọng nhất của hai giải đấu gần như trùng hoàn toàn. Nếu U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng ASIAD, các trận đấu loại trực tiếp sẽ diễn ra đúng thời điểm ĐT Việt Nam bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup. Điều này khiến HLV Kim Sang-sik không thể đồng thời trực tiếp chỉ đạo cả hai đội tuyển.

HLV Kim Sang-sik đang ưu tiên công việc với ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

HLV Kim Sang-sik đã xác nhận sẽ ưu tiên nhiệm vụ tại ĐTQG và một HLV Việt Nam sẽ phụ trách đội dự ASIAD. Đây cũng là phương án hợp lý bởi FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức trong giai đoạn FIFA Days, tạo điều kiện để ĐT Việt Nam huy động lực lượng mạnh và hướng tới thành tích cao ở giải đấu mới của khu vực.

Không chỉ HLV Kim Sang-sik, Nguyễn Đình Bắc cũng được tính toán dành cho ĐT Việt Nam thay vì U23 Việt Nam. Tiền đạo thuộc biên chế CLB CAHN không có tên trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho ASIAD 2026.

Việc Nguyễn Đình Bắc được ưu tiên cho ĐT Việt Nam không gây bất ngờ nếu nhìn vào phong độ của anh tại ASEAN Cup 2026. Tiền đạo trẻ này đá chính cả 8 trận, ghi 5 bàn, thực hiện 3 đường kiến tạo và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Anh đồng thời chia sẻ ngôi Vua phá lưới với Nguyễn Xuân Son.

Ở tuổi 22, Nguyễn Đình Bắc vẫn đủ điều kiện khoác áo U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 và đương nhiên sẽ là một trong những nhân tố quan trọng nếu góp mặt. Tuy nhiên, vị thế của anh hiện đã vượt khỏi khuôn khổ một tuyển thủ trẻ. Sau ASEAN Cup 2026, Nguyễn Đình Bắc trở thành một mắt xích đáng chú ý trong kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang-sik ở ĐT Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik và Nguyễn Đình Bắc được dành sự tập trung tối đa cho FIFA ASEAN Cup 2026 thay vì phân tâm cùng U23 Việt Nam ở ASIAD 2026. Ảnh: VFF

Về lý thuyết, Đình Bắc có thể tham dự một phần vòng bảng ASIAD trước khi chuyển sang tập trung cùng ĐT Việt Nam. Nhưng phương án này không tối ưu về thể lực, di chuyển cũng như quá trình chuẩn bị chiến thuật. Đặc biệt, nếu U23 Việt Nam tiến sâu, lịch thi đấu vòng knock-out ASIAD 2026 sẽ trực tiếp xung đột với các trận của ĐT Việt Nam tại Indonesia.

Bởi vậy, việc HLV Kim Sang-sik và Nguyễn Đình Bắc không tham dự ASIAD 2026 thực chất là sự phân bổ nguồn lực giữa hai đội tuyển. U23 Việt Nam vẫn sở hữu nhiều cầu thủ từng giành HCĐ U23 châu Á 2026, trong khi HLV Kim Sang-sik cùng những nhân tố nổi bật như Đình Bắc được dành cho mục tiêu của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Trên thực tế, U23 Việt Nam cũng không quá bị động khi tranh tài ở ASIAD 2026. HLV Đinh Hồng Vinh, người từng có thời gian dài làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik và từng được giao quyền dẫn dắt U23 Việt Nam ở một số giải giao hữu và đợt tập trung gần nhất nhiều khả năng cầm quân một lần nữa với hiệu quả được kỳ vọng ở mức tốt nhất có thể.