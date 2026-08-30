Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Brighton thách thức Chelsea, MU lại gặp một đội mới lên hạng

Chelsea – Brighton: 20h, 30/8

Chelsea có khởi đầu khả quan ở cả đấu trường VĐQG và cúp, họ thắng Fulham 3-2 trước khi vượt qua Luton 2-0, ghi được 5 bàn thắng. Hàng công với bộ ba Rogers – Pedro – Palmer đều đã ghi bàn và họ có tân binh Welbeck cũng lập công trước Luton, dù hàng thủ còn vấn đề và vị trí thủ môn gây nhiều lo ngại.

Chelsea thắng 2 trận mở màn thời Xabi Alonso với điểm nhấn là hàng công

“The Blues” đã đạt thỏa thuận để bổ sung thủ môn Emiliano Martinez, dù vậy Martinez sẽ phải sang tuần sau mới bắt đầu thi đấu được. Trong lúc này Mike Penders dự kiến sẽ bắt chính, và hàng thủ Chelsea sẽ phải đương đầu một Brighton đã thắng 2 trận liên tiếp với tỷ số 4-0.

2 trân thắng cùng tỷ số ở Premier League lẫn Conference League giúp Brighton tràn đầy hưng phấn, dù toàn bộ các ca chấn thương của họ đều ở hàng tiền đạo bao gồm Mitoma và Minteh. Brighton cũng đang chờ xem tình hình quân lực Chelsea ra sao, khi người cũ Moises Caicedo đang bị đau nhẹ và khả năng ra sân bỏ ngỏ, còn Enzo Fernandez đã chuẩn bị sang Man City.

Brighton có thành tích không tệ tại Stamford Bridge khi đã chia đều kết quả thắng – hòa – thua trong 6 lần gần nhất tới Tây London. Chelsea có hàng công rất mạnh nhưng Brighton cũng đủ sức nã 1-2 bàn trước hàng thủ khá lập bập và một khung thành chưa có người phụ trách xứng tầm.

Đội hình dự kiến: Chelsea: Penders, Colwill, Lacroix, Acheampong, Hato, Caicedo, James, Gusto, Rogers, Palmer, Pedro. Brighton: Verbruggen, Kadioglu, Boscagli, Vuskovic, Wieffer, Gross, Ayari, De Cuyper, Hinshelwood, Gomez, Rutter. Dự đoán: Hòa 2-2.

MU – Ipswich Town: 22h30, 30/8

1 tuần sau khi thua mất mặt trước Hull City, MU sẽ trở về sân nhà gặp một đội mới lên hạng khác. MU mới thua chỉ 1 trận tại Old Trafford dưới thời Michael Carrick, và trận thua Hull cũng có lẽ đã khiến Carrick rút ra một số bài học về bố trí nhân sự.

Chỉ gặp 2 đội mới lên hạng ở 2 vòng đầu nhưng MU đã thua 1

Đội hình MU có thêm tiếp viện khi Carlos Baleba gia nhập từ Brighton, nhưng tiền vệ này chấn thương gối nên phải sang tháng sau mới ra mắt. Việc Amad Diallo bị đau trong lúc tập có thể sẽ buộc Carrick phải đổi vị trí trên hàng tấn công, khi trận trước cả Cunha và Mbeumo đã không chơi tốt. Một sự xuất hiện từ đầu của Marcus Rashford có thể xảy ra.

Bàn thắng muộn của Jack Clarke đã đưa Ipswich Town giành 3 điểm trong ngày trở lại Premier League và Gary O’Neil còn vừa chào đón nhà cựu vô địch Exequiel Palacios từ Bayer Leverkusen để tăng cường tuyến giữa. Palacios có thể đá trận này, và hộ công chủ lực Julio Enciso dự kiến cũng sẽ đá chính sau một đợt đau cơ nhẹ.

Nếu MU không có sự cải thiện tuyến giữa thì Ipswich Town đủ sức ghi được bàn, nhất là khả năng sút xa của một số vị trí bên phía đội khách. Tuy nhiên sức mạnh đội hình MU vẫn được đánh giá cao hơn, họ có thể sẽ giữ 3 điểm ở lại sân nhà dù có thể chỉ thắng sát nút.