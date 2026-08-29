Kết quả bóng chuyền nữ Nhật Bản - Thái Lan: 4 set hấp dẫn, đoạt vé chung kết đẳng cấp (Giải châu Á)

Thái Lan cho thấy sức mạnh ấn tượng của nhà đương kim vô địch. Trong set 1, có vài thời điểm Nhật Bản gây khó dễ tới các cô gái xứ Chùa Vàng. Nhưng với bản lĩnh vượt trội, Thái Lan đã thắng set đấu này với tỷ số 25-21.

Bước tới set 2, Nhật Bản vẫn cho thấy sự bền bỉ bất chấp đối diện với hàng công mạnh mẽ của Thái Lan. Nhưng điều đó chỉ giúp trận đấu hấp dẫn hơn, chứ không thể giúp Nhật Bản gỡ hòa. Thái Lan chơi trên cơ để thắng tiếp set đấu này với tỷ số 25-20.

Thái Lan thể hiện bản lĩnh trước Nhật Bản

Sang set 3, Nhật Bản thi đấu quật cường. Thái Lan mắc nhiều sai sót nên chấp nhận thua Nhật Bản với tỷ số 20-25.

Tưởng chừng set thắng này giúp Nhật Bản hướng tới màn ngược dòng mãn nhãn, nhưng không. Tiến tới set 4, Thái Lan lấy lại thế trận, thắng 25-20 để khép lại trận đấu sau 4 set.

Chiến thắng này đưa Thái Lan vào chung kết giải bóng chuyền nữ châu Á. Đối thủ của họ ở trận đấu cuối sẽ là Iran hoặc Trung Quốc. Chung kết của giải diễn ra vào 17h45, ngày 30/8.