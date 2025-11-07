Phương Anh “đại náo” giải pickleball vô địch thế giới, bức xúc vì đối thủ chơi xấu

✨ Sophia Phương Anh trở thành tâm điểm

Tại Pickleball World Championships 2025 đang diễn ra ở Mỹ, tay vợt trẻ Việt Nam Sophia Phương Anh đã trở thành tâm điểm chú ý khi thi đấu đầy ấn tượng và khiến cộng đồng pickleball thế giới nhắc đến tên Việt Nam. Tuy nhiên, hành trình của VĐV 17 tuổi khép lại đầy tranh cãi sau những tình huống bị đối thủ chủ nhà “chơi xấu”.

Phương Anh rời giải Pickleball World Championships 2025 đầy đáng tiếc

Ở vòng 1/64 nội dung đôi nữ, Sophia Phương Anh cùng Seina Shima (Nhật Bản) đối đầu cặp Allison Phillips – Olivia McMillan (Mỹ). Trận đấu diễn ra căng thẳng, cả hai đội bám đuổi từng điểm và kéo nhau vào set 3 quyết định. Khi tỷ số đang là 5-5, Shima tung cú dứt điểm chéo sân, bóng chạm vạch cuối, pha bóng được ghi lại rõ ràng trong video. Tuy nhiên, phía đội Mỹ bất ngờ gọi “OUT” (bóng ngoài), và trọng tài công nhận điểm cho đội chủ nhà.

Sophia và đồng đội phản đối, yêu cầu xem lại tình huống, nhưng quyết định vẫn giữ nguyên. Không chỉ một mà hai pha call-out (hô bóng ngoài) sai liên tiếp trong cùng trận đều được trọng tài chấp nhận, khiến diễn biến trận đấu rẽ sang chiều hướng bất lợi. Tinh thần thi đấu của Phương Anh và Shima sụt giảm, họ thua 5-11 set cuối và dừng bước.

🌟 Làn sóng bức xúc với hai tay vợt Mỹ

HLV của Phương Anh bức xúc: “Học trò của tôi bay 13.000 km tới đây để nhận kết cục như vậy sao? Đối thủ còn cười đùa về những tình huống này sau trận. Đây là việc lợi dụng kẽ hở của luật”.

Pickleball hiện cho phép VĐV tự gọi bóng trong – ngoài ở nhiều vòng đấu, khi không phải trận nào cũng có trọng tài đứng ở vị trí quan sát đường biên. Điều này tạo ra kẽ hở để những hành vi thiếu trung thực xảy ra. Ngay sau khi video trận đấu được đăng tải, cộng đồng pickleball quốc tế bùng nổ tranh cãi, nhiều ý kiến yêu cầu bắt buộc áp dụng video replay và trọng tài biên độc lập ở các giải lớn.

HLV của Phương Anh đăng bài bức xúc, chứng minh bóng trong sân rất nhiều nhưng đối thủ thì cứ hô "OUT"

Dù thất bại đầy oan ức, Sophia Phương Anh nhận sự tôn trọng từ khán giả và chuyên gia quốc tế nhờ cách cô xử lý tình huống, bình tĩnh, tiếp tục thi đấu, không phản ứng quá mức. Sự chuyên nghiệp này càng nổi bật khi cô mới 17 tuổi, lần đầu dự giải vô địch thế giới.

Sophia được xem là một trong những gương mặt triển vọng nhất của pickleball Việt Nam, từng giành danh hiệu quốc tế và là nhân tố giúp Việt Nam xuất hiện trên bản đồ pickleball thế giới. Sau giải, nhiều diễn đàn nước ngoài thậm chí gọi cô là “the Asian rising star” (ngôi sao châu Á đang lên).

Đây là lần đầu tiên một vận động viên Việt Nam góp mặt ở sân chơi đẳng cấp, danh giá bậc nhất thế giới của bộ môn pickleball quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Ben Johns, Anna Bright, Connor Garnett và hàng trăm VĐV chuyên nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia. Dù thua nhưng Phương Anh đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ thế giới cũng như ở tại Việt Nam.