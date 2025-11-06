Bi hài chuyện sợ chồng "mê vợt hơn mê vợ", chị em đòi ra sân pickleball giám sát

Pickleball, môn thể thao đang tạo sức hút đặc biệt tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Nhưng đi kèm với sự thời thượng của môn thể thao này là những câu chuyện dở khóc dở cười về chuyện vợ chồng khi chồng mê pickleball.

Nhiều cô vợ ra sân, theo sát "nhất cử nhất động" của chồng khi chơi pickleball

❤️‍ Phải có vợ đi kèm mới được ra sân

Đó là tâm sự chung của không ít anh em thích ra sân vận động tìm niềm vui nhưng lại bị "đóng khung" bởi những yêu cầu "bá đạo" từ các bà vợ.

"Tôi chỉ muốn ra tập cho khỏe mà vợ bắt phải đi cùng, không thì đừng hòng cầm vợt", một người chơi than thở trên nhóm pickleball Facebook.

Nhiều bà vợ chia sẻ họ không phản đối chồng chơi thể thao, nhưng pickleball đặc thù chơi đôi, thường là nam - nữ phối hợp, khiến họ lo chồng có thể xao xuyến.

Một tài khoản hài hước bình luận: "Pickleball là môn thể thao duy nhất tôi thấy các ông chồng cười tươi hơn cả lúc xem bóng đá. Chẳng trách các bà vợ nghi ngờ".

❤️‍🔥 Vợ bóng gió, chồng kêu trời

Trên mạng xã hội, không ít trường hợp các ông chồng phải "xin phép" vợ mỗi lần muốn ra sân. Có người còn than thở: "Ngày xưa sợ vợ cấm đi nhậu, giờ thì lại sợ vợ cấm đi đánh pickleball".

Câu chuyện đâu chỉ dừng lại ở ghen tuông, mà còn có những phút "dở khóc dở cười" như clip viral, người chồng nhiệt tình dạy vợ cách chơi pickleball nhưng lại bị vợ vô tình vợt trúng mặt, phải tạm ngưng buổi tập để sơ cứu. Cư dân mạng nhanh chóng đặt cho đây là "tai nạn ngọt ngào nhất sân pickleball".

Có chị vợ lập hẳn nhóm pickleball để giám sát lịch tập chồng, đi kèm mỗi khi chồng ra sân.

Nhiều chị “đi cùng cho chắc” không phải vì thích thể thao mà để "đếm pha giao tiếp" của ông xã với các bạn chơi nữ.

Một số cặp vợ chồng chọn luôn chơi chung trên sân, vừa vận động lại tăng kết nối, coi đây là “hẹn hò thể thao” khác biệt sau những giờ làm việc căng thẳng.

Câu chuyện cũng có hồi kết đẹp khi các ông chồng nhận được quà cáp như bộ vợt mới, thậm chí là bộ đồ thể thao ton-sur-ton (bộ đồ đôi, giống nhau) từ những người vợ vừa lo, vừa để... chiều chồng.

💑 Không chỉ riêng Việt Nam

Hiện tượng vợ lo lắng chồng chơi pickleball không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà còn lan tỏa tại Mỹ, Canada, Úc…, nơi môn thể thao này giữ vị trí "môn thể thao phá vỡ nhiều mối quan hệ nhất" theo truyền thông địa phương.

Các chuyên gia khuyên rằng việc chơi cùng nhau sẽ giảm bớt nghi ngại, tăng sự thấu hiểu và cải thiện mối quan hệ vợ chồng. Thể thao là cách tuyệt vời để giữ gìn sức khỏe mà vẫn duy trì được sự gắn bó tình cảm.