Nữ VĐV bóng rổ quyến rũ nhất thế giới, trở thành người mẫu bán "ảnh nóng"

Từ khoảnh khắc gây sốt trên sân đến hiện tượng mạng xã hội

Năm 2024, Zhang Jiajie, nữ cầu thủ bóng rổ của Đại học Quốc gia Chengchi (Đài Loan, Trung Quốc) bất ngờ trở thành hiện tượng mạng khi những bức ảnh cô tạo dáng bên lề sân đấu lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn lớn. Chỉ sau vài ngày, lượng người theo dõi của cô tăng vọt lên hơn 100.000, đưa một sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh trở thành “ngôi sao mạng xã hội” đúng nghĩa.

Zhang Jiajie, nữ VĐV bóng rổ được nhiều người ca ngợi là quyến rũ nhất thế giới

Không giống nhiều VĐV nổi tiếng nhờ thành tích chuyên môn, Zhang được chú ý bởi vẻ ngoài cuốn hút, phong cách tự tin và khả năng tận dụng hình ảnh cá nhân rất nhạy bén.

Trên Instagram, cô thường xuyên đăng tải những bức ảnh thời trang táo bạo, khoe đường cong trong các bộ đồ chụp nghệ thuật, đủ để giữ nhiệt cho cộng đồng người hâm mộ, nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép của mạng xã hội.

Sự bùng nổ ấy khiến Zhang không chỉ được nhắc tới như một cầu thủ bóng rổ triển vọng, mà còn là đại diện cho thế hệ VĐV trẻ biết biến sức hút cá nhân thành giá trị thương hiệu.

Bước ngoặt “bán ảnh nóng” và bài toán thương mại hóa hình ảnh VĐV

Đầu năm 2026, Zhang gây chú ý khi công khai việc mở trang nội dung riêng trên một nền tảng, nơi cô chia sẻ bộ ảnh và video chụp theo phong cách gợi cảm. Gói nội dung của cô gồm hơn 120 bức ảnh cùng một video dài 5 phút, thu phí khoảng 13 bảng Anh. Trên hồ sơ cá nhân, Zhang khẳng định các sản phẩm của mình “không khỏa thân hoàn toàn”, nhấn mạnh yếu tố nghệ thuật và cảm xúc hơn là gây sốc.

Muốn xem hình ảnh đẹp, gợi cảm của cô, người xem phải trả phí

Quyết định này lập tức tạo nên làn sóng tranh luận. Một bên coi đó là biểu hiện của sự chủ động kinh tế, VĐV ngày nay không chỉ sống bằng lương thi đấu, mà còn tận dụng mạng xã hội để tạo nguồn thu độc lập. Bên còn lại lo ngại việc ranh giới giữa thể thao và giải trí người lớn ngày càng mờ nhạt, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp của nữ VĐV.

Tuy nhiên, trường hợp của Zhang phản ánh rất rõ một thực tế, trong kỷ nguyên số, sức hút cá nhân có thể mang lại giá trị không kém gì thành tích sân đấu. Với những VĐV chưa thể vươn tới đỉnh cao chuyên môn, thương mại hóa hình ảnh trở thành con đường ngắn nhất để bước ra ánh sáng, dù con đường ấy luôn đi kèm không ít sự hoài nghi.