Bảng xếp hạng “Vua phá lưới” U23 châu Á 2026: Tuyệt vời Đình Bắc

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 đã xác định được 6/8 đội bóng vào tứ kết. Hai suất còn lại sẽ được xác định sau lượt trận cuối của bảng D diễn ra vào tối nay 14/1.

Song song với việc các đội bóng cạnh tranh để giành vé vào tứ kết, giải U23 châu Á 2026 cũng chứng kiến cuộc đua hấp dẫn ở hạng mục “Vua phá lưới”. Tính đến thời điểm hiện tại, Leonardo Farah Shahin của Lebanon dẫn đầu với 4 bàn thắng. Tuy nhiên, cầu thủ này không thể gia tang thành tích vì U23 Lebanon đã bị loại.

Danh sách những cầu thủ ghi bàn ở U23 châu Á 2026.

Đứng sau Leonardo Farah Shahin là Ryūnosuke Satō (U23 Nhật Bản) và Ali Azaizeh (U23 Jordan) với cùng 3 bàn. Ở vòng tứ kết, U23 Nhật Bản và U23 Jordan sẽ đối đầu trực tiếp với nhau.

U23 Việt Nam có Đình Bắc cũng nằm trong danh sách đua “Vua phá lưới”. Cầu thủ thuộc biên chế của CAHN đã có được 2 bàn thắng. Ngoài Đình Bắc, U23 Việt Nam có 2 cầu thủ khác cũng đã lập công là Hiểu Minh và Khuất Văn Khang, mỗi người 1 bàn.

Theo lịch thi đấu U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ở vòng tứ kết. Nếu như giành chiến thắng trước đại diện Tây Á, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất. Trận đấu này diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1 tới.