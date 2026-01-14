Bao Phương Vinh & dàn hảo thủ gây sốc, Quyết Chiến thể hiện bản lĩnh ở giải bi-a toàn sao

😱 Bao Phương Vinh cùng dàn hảo thủ thua sốc

Giải Billiards Carom 3 băng Gabriels Tour 2 năm 2026 đang chứng kiến rất nhiều bất ngờ. Đây là giải đấu diễn ra từ ngày 11-14/1 tại CLB Queen Billiards (Phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng). Giải thu hút gần 130 cơ thủ, trong đó có đầy đủ những ngôi sao hàng đầu Việt Nam tham dự như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh, Nguyễn Văn Tài…Tuy nhiên, giải đấu đang chứng kiến các hảo thủ liên tục dừng bước sớm.

Bao Phương Vinh cùng nhiều hảo thủ thua sốc

Ở lượt trận vòng 64 của nhánh E diễn ra trong ngày 13/1, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Bao Phương Vinh sẽ bị loại sốc bởi cơ thủ Văn Trọng. Đây là trận đấu mà Văn Trọng dẫn trước 16-14 sau hiệp đầu. Sang hiệp 2, Phương Vinh dẫn ngược lại 25-19. Với một đường cơ 5 điểm, Văn Trọng dẫn ngược 28-25 trước khi thắng 30-25 để loại sốc nhà cựu vô địch World Championship.

Không chỉ có Bao Phương Vinh, hàng loạt tên tuổi khác như Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Chí Long, Phạm Quốc Thích, Lê Văn Thái, Nguyễn Hoàn Tất…đều đã sớm bị loại.

⚔️ Trần Quyết Chiến cạnh tranh ngôi vô địch

Trong khi các ứng viên vô địch khác lần lượt bị loại ngỡ ngàng thì Trần Quyết Chiến vẫn thể hiện một phong độ ổn định. Cơ thủ số 1 Việt Nam thi đấu tại nhánh A, liên tiếp có những chiến thắng áp đảo để thẳng tiến vào top 16.

Quyết Chiến tranh chấp chức vô địch trong ngày thi đấu quyết định

Trong ngày 14/1, Gabriels Tour 2 năm 2026 sẽ diễn ra ngày thi đấu cuối cùng từ vòng 16 đến hết chung kết để tìm ra nhà vô địch cùng số tiền thưởng 50 triệu đồng. Đối thủ của Quyết Chiến tại vòng 16 sẽ là Hữu Trường, người trước đó đã loại á quân quốc gia Đoàn Minh Kiệt.

Đáng nói, nhánh đấu của Quyết Chiến được dự báo không hề dễ dàng khi còn có mặt của Đào Văn Ly, Nguyễn Trần Thanh Tạo, Mai Tân Huyên hay Trần Văn Ngân. Trong khi đó ở nhánh còn lại có những tay cơ tài năng như Nguyễn Văn Tài, Đỗ Nguyễn Trung Hậu hay Nguyễn Như Lê.