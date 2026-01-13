Sabalenka thổi bùng "lửa hận thù" với mỹ nhân tennis Kostyuk, bị đối thủ ví như "đàn ông"

Sabalenka có hành động khiêu khích đối thủ

Chung kết Brisbane International cuối tuần qua, khép lại với chiến thắng 6-4, 6-3 cho Aryna Sabalenka (Belarus) trước Marta Kostyuk (Ukraine), giúp tay vợt số 1 thế giới giành danh hiệu Brisbane thứ ba trong sự nghiệp mà không thua set nào suốt cả tuần. Một màn thị uy sức mạnh đúng nghĩa trước thềm Australian Open 2026.

Sabalenka hôn vào bắp tay khiêu khích đối thủ sau khi vô địch Brisbane International 2026

Thế nhưng, thay vì chỉ được nhắc đến bởi chiếc cúp, trận đấu lại bùng nổ tranh cãi vì hành động của Sabalenka ngay sau điểm match-point. Tay vợt người Belarus quay về phía khán đài, hôn mạnh vào bắp tay của mình, cử chỉ lạ lẫm trong quần vợt nữ và lập tức được hiểu như lời mỉa mai đối thủ.

Không khí lễ trao giải trở nên nặng nề. Kostyuk từ chối bắt tay, ánh mắt lạnh tanh, thậm chí trong bài phát biểu cũng không nhắc tên Sabalenka. Một cảnh tượng hiếm gặp ở một trận chung kết WTA, đủ để khẳng định đây không đơn thuần là một thất bại chuyên môn.

“Testosterone cao”, mồi lửa cho mối xích mích

Câu chuyện bắt đầu từ những chia sẻ của Marta Kostyuk vài tháng trước, khi cô cho rằng mình gặp bất lợi trước các tay vợt “to lớn, khỏe hơn”, và nhắc tới việc một số người có “mức testosterone cao hơn”, giúp họ có lợi thế về thể chất. Dù không nêu đích danh, ai cũng hiểu cái tên bị nhắm đến là Sabalenka, biểu tượng của sức mạnh trong quần vợt nữ.

Kostyuk từng công kích những tay vợt có “testosterone cao như đàn ông”

Những phát ngôn này nhanh chóng gây bão. Sabalenka không phản bác công khai, nhưng chỉ vài ngày sau lại đăng loạt ảnh bikini đầy nữ tính bên người bạn thân Paula Badosa ở Dubai, như một cách đáp trả mềm mại. Kostyuk thì giải thích rằng lời nói của mình bị cắt nghĩa sai, và nếu cần, cô sẵn sàng xin lỗi, nhưng thực tế, mối quan hệ giữa hai người ngày càng rạn nứt.

Căng thẳng vốn đã âm ỉ từ Roland Garros 2023, khi Kostyuk từng từ chối bắt tay Sabalenka vì lý do chính trị. Đến Brisbane 2026, “nụ hôn bắp tay” chẳng khác nào giọt nước tràn ly, biến cuộc đối đầu chuyên môn thành một cuộc chiến tâm lý thực sự.

Giờ đây, Sabalenka bước vào Australian Open với tư thế của nhà vô địch tuyệt đối và mục tiêu bảo vệ danh hiệu lần thứ ba liên tiếp. Còn với Kostyuk, sau tất cả những tranh cãi, mỗi lần đối đầu với Sabalenka từ nay về sau sẽ không chỉ là chuyện thắng thua, mà còn là câu chuyện danh dự và tự tôn giữa hai cá tính mạnh làng quần vợt nữ hiện tại.