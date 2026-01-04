Mỹ nhân Milkowski khoe ảnh Năm mới gợi cảm, hành động khiến nhiều người thán phục

🌟 Sarah Milkowski – gương mặt phủ sóng giới phi tiêu

Sarah Milkowski đang “khuynh đảo” làng ném phi tiêu trên mạng xã hội và trở thành một trong những nhân vật truyền cảm hứng được người hâm mộ tìm đến nhiều nhất.

Sarah Milkowski - VĐV ném phi tiêu xinh đẹp

Người đẹp 33 tuổi đến từ Đức hiện sở hữu gần 100.000 người theo dõi trên Instagram, tạo sức ảnh hưởng lớn với bộ môn vốn được xem là kén người chơi.

Từng là một tay ném ném phi tiêu, Milkowski nay truyền cảm hứng để phụ nữ khắp nơi mạnh dạn bước lên. Cô thường xuyên quảng bá bộ môn này trên toàn thế giới, thậm chí còn sở hữu thương hiệu phi tiêu riêng, góp phần đưa ném phi tiêu đến gần hơn với giới trẻ.

🏆 Cổ vũ các ngôi sao nữ tại World Ném phi tiêu Championship

Trong tháng 12, Milkowski có mặt tại World Darts Championship ở Ally Pally và dành thời gian cổ vũ Fallon Sherrock, Noa-Lynn van Leuven cùng Gemma Hayter. Dù cả ba đều dừng bước ngay vòng một, cô vẫn tin họ sẽ đạt được nhiều thành tựu trong năm mới.

Chia sẻ với SunSport, Milkowski khẳng định: “Tôi luôn cổ vũ cho các tay ném nữ, bất kể họ đối đầu với ai. Tôi là một ‘girl’s girl’. Tôi hy vọng Fallon, Noa-Lynn và Gemma sẽ thi đấu thật tốt”.

Sarah Milkowski xác nhận sẽ tham dự giải World Darts Championship 2026

🧠 Quyết định rẽ hướng vì sức khỏe tinh thần

Milkowski cho biết cô dừng thi đấu vào năm 2023 vì vấn đề sức khỏe tinh thần. Áp lực từ sự chú ý của công chúng khiến cô lùi lại phía sau, tập trung làm gương mặt truyền thông và lan tỏa khía cạnh vui nhộn của ném phi tiêu, qua đó thu hút người trẻ đến với môn thể thao này.

Chùm ảnh vẻ ngoài xinh đẹp của VĐV ném phi tiêu Sarah Milkowski: