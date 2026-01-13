Sững sờ người đẹp "cởi sạch" đại náo giải bi-a, làm siêu sao mất chức vô địch

Khoảnh khắc gây sốc làm chao đảo chung kết Masters 1997

Gần ba thập kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi khi Masters Snooker diễn ra (từ 11-18/12026 tại Anh), làng bi-a thế giới lại nhắc về một trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất lịch sử, sự cố “khỏa thân” ở trận chung kết năm 1997, khi một cổ động viên nữ bất ngờ lao xuống khu vực thi đấu, khiến cả nhà thi đấu sững sờ.

Sau khoảnh khắc nhạy cảm của fan nữ, O'Sullivan (ảnh nhỏ) không giữ được phong độ tốt như trước

Thời điểm đó, trận chung kết Masters giữa Steve Davis và Ronnie O’Sullivan đang ở giai đoạn căng thẳng. O’Sullivan khởi đầu áp đảo dẫn 4-0, bầu không khí bỗng bị xé toạc bởi tiếng hò reo từ khán đài. Một phụ nữ trẻ, sau này được xác định là Lianne Crofts, chạy thẳng xuống quanh bàn đấu trong vài giây hỗn loạn trước khi bị lực lượng an ninh khống chế.

Máy quay truyền hình bắt trọn khoảnh khắc hi hữu ấy, còn Ronnie O’Sullivan chỉ biết bật cười, thậm chí đưa tay che mắt trọng tài trong sự bối rối chung. Trận đấu phải tạm dừng ngắn, rồi mới tiếp tục, với cái kết khó tin, Steve Davis lội ngược dòng thắng 10-8 để giành danh hiệu Masters thứ ba trong sự nghiệp. Có thể sự gián đoạn và mất tập trung đã khiến "The Rocket" O’Sullivan đánh rơi chiến thắng.

“15 giây nổi tiếng” và bài học an ninh cho snooker

Nhiều năm sau, Crofts kể lại rằng hành động của cô xuất phát từ một ý tưởng bồng bột từ thuở nhỏ, khi từng nhìn thấy “khỏa thân” ở sân bóng đá. Không hề yêu thích snooker, cô chọn Masters chỉ vì đó là một sự kiện lớn, đông khán giả và truyền hình trực tiếp, nơi một phút bốc đồng có thể trở thành “15 giây nổi tiếng”.

Dù không để lại hậu quả nghiêm trọng, vụ việc vẫn được coi là vết gợn khó xử trong lịch sử một môn thể thao vốn gắn liền với hình ảnh lịch thiệp, yên tĩnh. Nó buộc ban tổ chức các giải sau này phải siết chặt hơn vấn đề an ninh, kiểm soát khán giả tiếp cận khu vực thi đấu, điều vốn không được xem là ưu tiên ở những năm 1990.

Giải Masters snooker 2026 đang diễn ra, câu chuyện năm 1997 lại được nhắc tới như một lời nhắc nhở, trong kỷ nguyên truyền thông bùng nổ, chỉ một khoảnh khắc lệch nhịp cũng có thể làm lu mờ cả một trận chung kết đỉnh cao.