Real Madrid bổ nhiệm Arbeloa: Cỗ máy chiến thắng, mơ về "Zidane mới"

Sự thăng tiến của Arbeloa

Ban lãnh đạo Real Madrid cùng chủ tịch Florentino Perez nhìn thấy ở Arbeloa những phẩm chất mà họ chưa bao giờ thực sự nhìn thấy ở Raul Gonzalez. Đến mức, Arbeloa chỉ mất 5 tháng để làm được điều mà huyền thoại “Chúa nhẫn” không thể đạt được trong suốt 6 năm dẫn dắt Real Castilla (đội dự bị của Real Madrid), trở thành HLV trưởng đội một Real Madrid.

Real Madrid bổ nhiệm Arbeloa sau khi sa thải Xabi Alonso

Dĩ nhiên, kế hoạch với Arbeloa ban đầu được xây dựng cho dài hạn. Thực tế, Real Madrid còn gặp nhiều khó khăn hơn mong muốn trong việc đưa Arbeloa lên nắm Castilla để sớm đặt ông vào tuyến đầu của dự án huấn luyện. Raul vô tình trở thành “nút chặn”, khiến quá trình thăng tiến mà “Kền kền trắng” muốn thực hiện sớm hơn bị trì hoãn.

Phải đến mùa này, Arbeloa mới chính thức bước lên dẫn dắt đội dự bị của Real Madrid, và ông ngay lập tức đáp lại niềm tin lớn lao ấy. Trước khi được đôn lên đội một, Real Castilla dưới tay Arbeloa đang đứng trong nhóm tranh vé thăng hạng ở Giải hạng Ba Tây Ban Nha, đồng thời dẫn đầu Premier League International Cup.

Màn thể hiện xuất sắc và gần như tức thì của Arbeloa tại đội trẻ cao nhất của Real Madrid đã trở thành bài kiểm tra cuối cùng, và ông đã vượt qua, để đội chủ sân Bernabeu khẳng định rằng những kỳ vọng đặt vào “Zidane mới” của họ là hoàn toàn có cơ sở.

Sáu mùa giải thành công rực rỡ

Arbeloa bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại La Fabrica (lò đào tạo trẻ của Real Madrid) ở mùa giải 2020/21, khi dẫn dắt Infantil A (đội U14). Đó là mùa giải đặc biệt, bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, toàn đội chỉ thi đấu 17 trận nhưng vẫn giành 15 chiến thắng và 2 trận hòa, qua đó vô địch giải đấu. Một màn ra mắt đầy ấn tượng, nơi Arbeloa sớm cho thấy dấu ấn trên băng ghế chỉ đạo khi bắt đầu mài giũa những “viên ngọc thô” đầu tiên như Alvaro Gonzalez, Dani Yanez, Pol Duran, Paulo Iago hay Reyes.

Arbeloa giành tới 151 chiến thắng sau 200 trận dẫn dắt các tuyến trẻ

Sang mùa 2021/22, Arbeloa được thăng tiến trong hệ thống đào tạo trẻ và tiếp quản Cadete A (đội U16). Kết quả tiếp tục rất tích cực với 23 chiến thắng sau 30 trận, chỉ nhận 2 thất bại, và kết thúc mùa giải với ngôi á quân.

Mùa 2022/23 chính là bước ngoặt khẳng định Arbeloa như một HLV thành công thực thụ. Nếu trước đó ông đã gây được tiếng vang trong nội bộ trung tâm huấn luyện Valdebebas, thì “cú ăn ba” (Liga, Copa Del Rey và Champions Cup) ngoạn mục cùng Juvenil A (đội U19) đã đưa tên tuổi Arbeloa lên tầm cao mới, đồng thời củng cố mạnh mẽ vị thế ứng viên kế nhiệm Raul tại Real Castilla.

Thử thách lớn nhất sự nghiệp

Ở mùa giải thứ tư trên cương vị HLV, Arbeloa tiếp tục gắn bó với Juvenil A và một lần nữa tạo nên cỗ máy chiến thắng thực thụ. Đó là mùa giải mà chiến lược gia người Tây Ban Nha cán mốc 100 trận thắng trong sự nghiệp huấn luyện, sau chiến thắng trước Leipzig ở vòng 1/8 UEFA Youth League vào ngày 28/2/2024.

Cột mốc mang tính biểu tượng ấy được Arbeloa chinh phục với tốc độ đáng kinh ngạc khi ông chỉ cần 124 trận cầm quân để đạt tới 100 chiến thắng, bên cạnh 16 trận hòa và vỏn vẹn 8 thất bại. Cả mùa 2023/24, Juvenil A dưới quyền Arbeloa giành 29 chiến thắng, 5 trận hòa và 6 trận thua.

Sau năm thứ ba liên tiếp dẫn dắt Juvenil A, Arbeloa tiếp quản Real Castilla. Tuy nhiên, hành trình ấy lại diễn ra ngắn ngủi hơn mong đợi. Chỉ 5 tháng sau, Arbeloa được trao thử thách lớn nhất trong sự nghiệp, đó là dẫn dắt đội một Real Madrid, giấc mơ mà ông luôn ấp ủ. Arbeloa rời La Fabrica sau 200 trận cầm quân, với bảng thành tích ấn tượng gồm 151 chiến thắng, 24 trận hòa và 25 thất bại.

Ở mùa giải đó, đoàn quân của Arbeloa chỉ thua đúng 1 trận trong 47 trận đấu trên bốn mặt trận khác nhau, giành tới 41 chiến thắng. Đó là những con số đủ để lý giải vì sao Real Madrid đặt trọn niềm tin vào ông.