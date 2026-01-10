Con trai huyền thoại tốc độ yêu người mẫu tuyệt đẹp, "nhường" bạn gái cho Sinner

Cuộc sống hậu trường của làng thể thao thế giới đầu năm 2026 bỗng trở nên sôi động khi Mick Schumacher, con trai huyền thoại F1 Michael Schumacher tay trong tay với người đẹp mới tại đảo Majorca (Tây Ban Nha), chỉ vài tháng sau khi chia tay bạn gái cũ Laila Hasanovic, người hiện đang hẹn hò với siêu sao quần vợt Jannik Sinner.

Mick Schumacher chia tay Laila (bên trái) tiến tới chuyện tình với người mẫu Clara Ramos (bên phải)

Mick Schumacher lộ diện bên tình mới giữa nắng Địa Trung Hải

Cuối tuần qua, cánh săn ảnh đã ghi lại khoảnh khắc Mick Schumacher thân mật với Clara Ramos, người mẫu Bồ Đào Nha, trên sân golf công cộng tại Camp de Mar (Majorca), khu vực gần biệt thự gia đình Schumacher.

Tay đua 26 tuổi khoác vai bạn gái mới, thoải mái tận hưởng nắng ấm Địa Trung Hải, cho thấy anh đã thực sự bước ra khỏi mối tình cũ kéo dài gần 3 năm với Laila Hasanovic.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, Clara Ramos còn gây ấn tượng bởi học vấn, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Barcelona, có lượng theo dõi Instagram: Hơn 113.000 người

Bạn gái cũ của Mick giờ là “bóng hồng” bên Jannik Sinner

Mối quan hệ giữa Mick và Laila Hasanovic khép lại từ đầu năm 2025. Ngay sau đó, Laila, á hậu Miss Universe Đan Mạch liên tục bị bắt gặp xuất hiện tại các giải đấu lớn như Wimbledon, Roland Garros và ATP Finals để cổ vũ cho Jannik Sinner, tay vợt số 2 thế giới và cũng là ngôi sao tennis giàu có bậc nhất hiện nay.

Hình ảnh nàng WAG nóng bỏng bên cạnh Sinner khiến truyền thông châu Âu rộ lên tin đồn, Mick Schumacher dường như đã “nhường” bạn gái cũ cho đối thủ của mình trên bản đồ ngôi sao thể thao.

Sinner đang trải qua mối tình thắm nồng với Laila

Trùng hợp đặc biệt trong ngày sinh nhật Michael Schumacher

Cuộc hẹn của Mick với Clara Ramos diễn ra đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 57 của cha anh, huyền thoại Michael Schumacher.

Trong ngày đặc biệt này, Gina Maria, em gái Mick đăng tải bức ảnh gia đình hiếm hoi cùng lời chúc đầy xúc động thu hút gần 200.000 lượt yêu thích. Mick cũng để lại một “like”, giữa thời điểm anh đang tận hưởng khoảnh khắc riêng tư bên người đẹp mới.

Không chỉ làm mới chuyện tình cảm, Mick Schumacher cũng chuẩn bị cho bước ngoặt sự nghiệp. Tháng 3/2026, anh sẽ sang Mỹ để bắt đầu hành trình tại giải IndyCar, sau khi ký hợp đồng với đội đua Rahal Letterman Lanigan Racing, đội do người dẫn chương trình nổi tiếng David Letterman đồng sở hữu.

Mối quan hệ với Clara Ramos hiện chưa được anh xác nhận, nhưng việc Mick sẵn sàng công khai thân mật nơi công cộng cho thấy anh đang thực sự tận hưởng cuộc sống mới trong khi bạn gái cũ giờ đã trở thành “nàng thơ” bên cạnh ngôi sao tennis giàu nhất nhì thế giới Jannik Sinner.