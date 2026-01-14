HLV Kim Sang Sik tuyên bố U23 Việt Nam có thể thắng tứ kết, thậm chí bán kết U23 châu Á

⭐ Toàn thắng vòng bảng – thành tích “không phải ai cũng làm được”

Trước trận tứ kết gặp U23 UAE, HLV Kim Sang Sik đã gửi những lời động viên đầy quyết tâm tới các cầu thủ U23 Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết và niềm tin vào khả năng tiến sâu của “Những chiến binh sao vàng” tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang Sik lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Biểu dương nỗ lực của các học trò sau vòng bảng, HLV Kim Sang Sik đánh giá rất cao thành tích 3 trận toàn thắng, giành trọn 9 điểm của U23 Việt Nam. “Với 3 trận thắng ở vòng bảng, U23 Việt Nam đạt 9 điểm, tôi nghĩ toàn đội đã tạo được một thành tích rất tốt.

Không phải đội bóng nào cũng làm được điều này và đây thực sự là một kết quả rất bất ngờ”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, thành công của U23 Việt Nam đến từ sự cố gắng của cả tập thể, không riêng cá nhân nào.

“U23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng nhờ sự nỗ lực của tất cả mọi người”, HLV trưởng Kim Sang Sik của U23 Việt Nam nhấn mạnh.

🚀 Không dừng lại ở tứ kết, U23 Việt Nam có thể đi xa hơn

Dù thừa nhận đội tuyển U23 Việt Nam đang đối mặt với những vấn đề về thể lực, HLV Kim Sang Sik vẫn thể hiện niềm tin lớn vào tinh thần thi đấu của các học trò. “Gặp đối thủ nào cũng vậy, cứ vào trận là chúng ta chiến đấu.

Thầy Kim mong U23 Việt Nam tiếp tục đoàn kết, tiến xa ở U23 châu Á 2026.

Mặc dù U23 Việt Nam có một số cầu thủ chấn thương hoặc đang trong trạng thái quá tải, nhưng nếu toàn đội giữ được sự tự tin và chuẩn bị tốt thì hoàn toàn có thể giành chiến thắng”, HLV Kim Sang Sik bày tỏ.

Điểm nhấn lớn nhất trong phát biểu của HLV Kim Sang Sik chính là mục tiêu không chỉ vượt qua tứ kết, mà còn hướng tới những cột mốc xa hơn: “U23 Việt Nam đã có kết quả tốt tại vòng bảng và chúng ta không được chỉ dừng lại ở đây.

Các cầu thủ cần phấn đấu hơn nữa để đạt những kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Tôi nghĩ nếu toàn đội cố gắng chuẩn bị, đồng lòng và đoàn kết, U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng ở tứ kết, thậm chí là bán kết”.

🏆 Từ “chiến tích” vòng bảng đến tham vọng tạo lịch sử mới

Trước đó, sau chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia, HLV Kim Sang Sik từng gọi thành tích toàn thắng vòng bảng của U23 Việt Nam là “kỳ tích”. Ông Kim thừa nhận bản thân không dám nghĩ đội nhà có thể giành trọn 9 điểm trước khi lên đường dự giải.

Hiện tại, U23 Việt Nam đang tích cực hồi phục thể lực và chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án chiến thuật cho trận tứ kết gặp U23 UAE, diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 16/1 (theo giờ Việt Nam). Đáng chú ý, những phát biểu đầy tự tin của HLV Kim Sang Sik được đưa ra trước khi ông cùng ban huấn luyện trực tiếp tới sân Prince Abdullah Al Faisal theo dõi trận đấu giữa U23 UAE và U23 Syria tối ngày 13/1.

HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự đã ngồi chăm chú theo dõi trọn vẹn 90 phút so tài kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Qua đó, ban huấn luyện U23 Việt Nam phần nào nắm được điểm mạnh – yếu của U23 UAE, đối thủ của đội nhà tại vòng tứ kết, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch nhằm hướng tới một chiến thắng và nuôi hy vọng tiến sâu tại giải.