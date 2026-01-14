Nàng thơ pickleball mặc "nửa kín nửa hở", vạn người đắm đuối ngắm nhìn

Mỹ nhân pickleball có hơn 50 nghìn người theo dõi

Giữa làn sóng bùng nổ của pickleball tại Mỹ, Parris Todd nhanh chóng trở thành “nàng thơ” của môn thể thao này nhờ nhan sắc cuốn hút và phong cách thời trang thi đấu “nửa kín nửa hở”. Trang Instagram của cô hiện có hơn 54.000 người theo dõi, con số đủ để biến mỗi bức ảnh hay đoạn video trên sân thành tâm điểm của cộng đồng pickleball.

Parris Todd là tay vợt theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, cô hiện đang nằm trong top đầu xếp hạng VĐV pickleball của PPA Tour

Sinh năm 1998, cao 1m70, Todd thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2021 và hiện sống tại Newport Beach, California (Mỹ). Cô thường xuyên góp mặt trong top 10 PPA Tour (hệ thống giải pickleball chuyên nghiệp lớn nhất nước Mỹ), với thứ hạng nổi bật như hạng 5 Singles (đánh đơn), hạng 7 Doubles (đánh đôi nữ) và quanh top 10 Mixed Doubles (đánh đôi nam nữ).

Không chỉ đẹp, Parris Todd còn có xuất thân ấn tượng từ tennis. Cô cầm vợt từ năm 5 tuổi, từng là tay vợt trẻ số 1 khu vực và toàn quốc, thi đấu ITF Tour (hệ thống giải tennis trẻ và bán chuyên quốc tế) từ năm 14 tuổi, sở hữu hơn 85 danh hiệu tennis trước khi chuyển hẳn sang pickleball.

"Triple Crown" US Open và phong độ ngôi sao hàng đầu thế giới

Đỉnh cao sự nghiệp của Parris Todd đến vào năm 2023 khi cô giành "Triple Crown" tại US Open Pickleball (vô địch cả ba nội dung gồm đơn, đôi nữ và đôi nam nữ trong cùng một giải). Đây là thành tích cực hiếm, chỉ dành cho những tay vợt toàn diện nhất.

Trước đó, cô cùng đội BLQK/Atlanta Bouncers vô địch hai mùa MLP 2022, Major League Pickleball (giải đấu pickleball theo mô hình đội, tương tự NBA hay NFL). Tính đến nay, Todd đã sưu tập hơn 40 huy chương tại các hệ thống giải lớn như PPA Tour (Professional Pickleball Association, Hiệp hội Pickleball Chuyên nghiệp) và APP Tour (Association of Pickleball Professionals, Hệ thống giải chuyên nghiệp khác tại Mỹ).

Ngoài sân đấu, Parris Todd còn là doanh nhân trẻ khi sáng lập thương hiệu thời trang tại Mỹ, chuyên thiết kế đồ thể thao và đồ phong cách cho giới trẻ. Chính sự kết hợp giữa nhan sắc, gu thời trang táo bạo và phong độ ổn định đã giúp cô trở thành gương mặt đại diện tiêu biểu cho pickleball nữ nước Mỹ.

Ngắm những hình ảnh đẹp về Parris (nguồn Instagram nhân vật)