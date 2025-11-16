Nữ thần thể dục Mỹ thừa nhận đại tu nhan sắc, hé lộ lí do nâng cấp "vòng 1"

✨ Nữ thần thể dục không xấu hổ vì phẫu thuật thẩm mỹ

Simone Biles, 28 tuổi, là vận động viên thể dục dụng cụ nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ. Xuyên suốt sự nghiệp, cô từng giành 11 huy chương Olympic (7 huy chương vàng) và 30 huy chương ở Giải vô địch thế giới (23 huy chương vàng), qua đó trở thành VĐV thể dục giàu thành tích nhất lịch sử.

Trong đoạn video trên TikTok và cuộc phỏng vấn với tạp chí PEOPLE mới đây, Simone Biles tiết lộ cô đã trải qua 3 ca phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ vận động viên chia sẻ mục đích lên tiếng là để mang lại sự chân thật và đồng cảm.

“Đó đơn giản là con người tôi, và tôi luôn cố gắng cởi mở, trung thực và dễ tạo sự đồng cảm. Mọi người thấy tôi giành huy chương ở Olympic thì điều đó không tạo sự đồng cảm.

Nhưng điều tạo sự đồng cảm là cách chúng ta cảm nhận về bản thân, những gì chúng ta trò chuyện, những gì chúng ta trải qua và cách chúng ta chia sẻ một cách cởi mở, trung thực. Đó là lý do tôi quyết định nói về nó", Biles tuyên bố. Nữ VĐV cũng cho rằng, mọi người nên cảm thấy “không có gì phải xấu hổ” khi đưa ra lựa chọn liên quan đến cơ thể mình.

👁️ Hé lộ về điểm trừ trên khuôn mặt

Dù không liệt kê cụ thể từng ca, Biles phản hồi lại các bình luận của người hâm mộ đoán về những thay đổi trên gương mặt. Trước đó, nữ vận động viên từng úp mở về việc nâng ngực. Bên cạnh đó, cô công khai nói về ca phẫu thuật hạ mí dưới (lower blepharoplasty) – phương pháp giảm bọng mắt và loại bỏ da thừa vùng mí – cũng như việc chỉnh lại dái tai.

Biles cho biết, 2 trong 3 ca phẫu thuật là những thay đổi “mọi người sẽ không bao giờ nhận ra”, nhưng cô vẫn muốn giải thích vì sao thực hiện chúng. Về ca hạ mí dưới, cô nói: “Tôi phẫu thuật mí dưới vì tôi và gia đình đều có thứ mà tôi gọi là ‘bọng mắt nhà Biles”.

Cô cho hay, đặc biệt mang tính di truyền khiến bản thân luôn cảm thấy đây là điểm trừ trên gương mặt: "Mỗi lần đi chụp hình, ê-kíp trang điểm đều đề nghị dán miếng che bọng mắt. Cô nói: 'Ôi, tôi đã ngủ 12 tiếng rồi đó, những bọng này không biến mất đâu'. Chúng là do di truyền". Về phẫu thuật dái tai, Biles cho biết đó là để “sửa lại” sau khi cô bị tuột bông tai lúc nhỏ.

💗 Nâng ngực không phải vì tự ti

Cuối cùng, Biles chia sẻ về việc nâng ngực và khẳng định quyết định này không xuất phát từ sự không hài lòng với cơ thể: “Rõ ràng là mọi người có thể nhận ra phần ngực. Nhưng ngoài điều đó ra, tất cả chỉ là khiến bản thân cảm thấy tốt hơn và yêu chính mình, và tôi luôn rất thẳng thắn về điều đó.

Không phải tôi không thích vẻ ngoài hay cảm giác của mình trước đây. Chỉ là tôi nhận ra điều đó nhiều hơn vì tôi sống trong cơ thể này, tôi quá quen thuộc với nó".