Boxing Thái Lan rúng động với cáo buộc bán độ: Nghi án tiêu cực tại SEA Games 33

Nhiều nguồn tin tại Thái Lan cho biết trong ngày 1/1 rằng đã có một quan chức chính phủ nước này dính vào dàn xếp các trận boxing trong những tháng cuối năm 2025. Thông tin này xuất phát từ ông Achariya Ruangratanapong, Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ nạn nhân tội phạm, người đã lên mạng xã hội để vạch trần vụ bê bối.

Boxing tại SEA Games 33

Theo tờ Thairath, một quan chức đã nhúng tay vào "làm độ" các trận boxing trong thời gian dài và được trả hơn 10 triệu baht trong hai tháng qua. Ông Achariya khẳng định trên mạng xã hội rằng vị quan chức này hiện đã từ nhiệm, và người này thực ra đã bị bắt quả tang vài lần nhưng luôn chối và không bị xử.

Cũng theo Thairath, những trận đấu bị dàn xếp có liên quan đến các lò võ nổi tiếng của Thái Lan. Những lò võ này đào tạo võ sỹ cho các giải boxing chuyên nghiệp lớn ở Thái Lan, nhưng được cho là không kiểm soát được hoạt động của họ, dẫn đến một số vụ bán độ khá lộ liễu.

Những lời tố cáo này khiến scandal xoay quanh làng võ Thái Lan càng trở nên khó ngờ. Những tranh cãi về dàn xếp đã xuất hiện tại SEA Games 33, nổi bật nhất là vụ Mongkutpetch Petchprawfar, nữ võ sĩ muay hạng cân 45kg nữ, nộp đơn lên Ủy ban Olympic Thái Lan tố cáo chuyện dàn xếp huy chương. Ngày 19/12 vừa qua, cảnh sát Thái Lan bắt giữ Manas Boonjumnong, cựu huy chương vàng Olympic môn boxing, với cáo buộc lừa đảo bán quota vé số quốc gia.

Không chỉ các giải boxing, những lời tố cáo này sẽ sớm khiến các trận đấu ở giải ONE Championship bị "soi", do các trận boxing của ONE Championship có khá nhiều võ sỹ Thái Lan góp mặt, đa số đến từ các lò võ đào tạo VĐV boxing như đã đề cập.