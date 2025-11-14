Người đẹp WWE gặp sự cố trang phục, truyền hình "tắt sóng" nhưng không kịp

Trong một khoảnh khắc gây “náo loạn” toàn giới đấu vật chuyên nghiệp, siêu sao WWE Charlotte Flair, con gái huyền thoại Ric Flair đã gặp sự cố trang phục nghiêm trọng ngay trên sóng trực tiếp của chương trình SmackDown tối 7/11 (giờ Mỹ).

Charlotte Flair gặp sự cố trang phục khi đang thi đấu

⚡ Sự cố hy hữu khiến truyền hình phải “cắt sóng”

Trong trận đấu được mong chờ giữa Charlotte Flair và Nia Jax, nữ đô vật 14 lần vô địch thế giới hoàn toàn kiểm soát thế trận khi thực hiện cú bay người từ dây trên xuống. Tuy nhiên, chính pha tấn công đầy kỹ thuật ấy đã dẫn đến sự cố ngoài ý muốn, phần áo của cô bất ngờ trượt lệch, đài truyền hình WWE mất vài giây mới phát hiện, họ buộc phải để "màn hình đen” khẩn cấp để xử lý.

Chương trình sau đó được phát sóng trễ vài giây so với trực tiếp, khán giả trên khán đài đã kịp chứng kiến khoảnh khắc nhạy cảm trước khi đội kỹ thuật can thiệp. Charlotte nhanh chóng chạy về góc sàn để chỉnh lại trang phục, nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó, sự cố tiếp tục lặp lại lần thứ hai ngay trong hiệp đấu sau, khiến màn hình bị ngắt lâu hơn thường lệ.

“Đó là một đêm không may. Cô ấy đã cố giữ nhịp trận đấu, nhưng sự cố trang phục khiến mạch cảm xúc bị đứt đoạn”, một phóng viên thể thao Mỹ bình luận.

Charlotte sau sự cố vẫn bình tĩnh thi đấu đến hết trận

🌟 Từ huyền thoại Ric Flair đến biểu tượng nữ quyền của WWE

Charlotte Flair, tên thật là Ashley Elizabeth Fliehr, sinh năm 1986, được xem là biểu tượng hàng đầu của làng đấu vật nữ thế giới. Cô gia nhập WWE từ năm 2013, từng giữ 14 danh hiệu vô địch thế giới, và được ví như “Serena Williams của đấu vật chuyên nghiệp”.

Huyền thoại Ric Flair, cha của Charlotte từng tự hào nói: “Con gái tôi đã vượt qua cả di sản của tôi. Nếu tôi có tiếng nói trong WWE, tôi sẽ để Charlotte phá kỷ lục danh hiệu của John Cena. Côn gái tôi là người có thể làm được điều đó”.

Charlotte từng chia sẻ trong bài viết cho một tạp chí: "Đấu vật không phải là giấc mơ của tôi, đó là giấc mơ của anh trai Reid. Tôi chỉ tiếp bước để ở bên anh ấy”.

Reid, anh trai cô, mất vì sốc thuốc vào năm 2013, biến cố đã khiến Charlotte quyết tâm nối nghiệp cha, xây dựng tên tuổi trong đấu trường vật khắc nghiệt nhất thế giới.

Sự cố lần này của Charlotte Flair một lần nữa cho thấy WWE, nơi các màn trình diễn thể thao đan xen yếu tố giải trí và rủi ro. Với hàng triệu khán giả toàn cầu, mỗi cú ngã, cú bay, hay… sự cố ngoài ý muốn đều có thể trở thành khoảnh khắc nhạy cảm.

Flair dù gặp sự cố vẫn giữ tinh thần chuyên nghiệp, hoàn thành phần biểu diễn dù để thua Nia Jax. Dù vậy, WWE hiện chưa bình luận thêm về sự cố “cắt sóng chậm” khiến mạng xã hội dậy sóng.