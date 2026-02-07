Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - HAGL: Đội khách xuất sắc bảo vệ thành quả (Hết giờ)

V-League | 18h, 7/2 | Ninh Bình Arena Ninh Bình 1 - 2 HAGL (H1: 0-1) Thông tin trước trận Ninh Bình vs HAGL HAGL Điểm Văn Lâm Thành Trung Marcelino Thanh Thịnh Hoàng Đức Văn Thuận Đức Chiến Bảo Toàn Geovane Tiến Anh Gustavo Henrique Điểm Trung Kiên Thanh Nhân Quang Kiệt Rodrigues Jairo Thanh Sơn Silva Marcel Anh Tài Đình Lâm Vĩnh Nguyên Phước Bảo Conceicao Gabriel Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Ninh Bình Ninh Bình HAGL Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Geovane 64' Xem video Xem video 16' Nguyễn Minh Tâm Xem video 85' Silva Marciel Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu HAGL giao bóng. 5’ Đội khách tấn công Xem video HAGL đang nhập cuộc chủ động, sẵn sàng đưa bóng vào vòng cấm địa của Ninh Bình. 11’ Dứt điểm! Xem video Cú sút trúng đích đến từ cầu thủ Ninh Bình, nhưng không gây khó khăn cho thủ môn Văn Lâm. 15’ Nguy hiểm! Xem video Cơ hội đến khá bất ngờ với Ninh Bình. Cần nói thêm rằng thủ môn Trung Kiên có phần bị động trong pha bóng này. 16’ VÀO, VÀO, VÀO!!! NINH BÌNH 0-1 HAGL Xem video Sai lầm trong khâu triển khai bóng đã khiến Ninh Bình phải nhận bàn thua sớm. Nguyễn Minh Tâm là người mở tỷ số cho HAGL. 20’ Ninh Bình dốc sức tấn công Ninh Bình đang dốc sức tấn công, hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, không dễ để đội chủ nhà triển khai bóng bên phấn sân của HAGL. 27’ Nguy hiểm với Ninh Bình! Xem video Mặc dù đang rất nỗ lực tấn công nhưng Ninh Bình không thể chủ quan bên phấn sân nhà. Bóng vừa cắt ngang khung thành của đội chủ nhà sau quả tạt của Silva Marcel. 29’ Thẻ vàng! Silva Marcel nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu vì lỗi câu giờ. 34’ KHÔNG VÀO!!! Xem video Thanh Thịnh ném biên lỗi, tạo điều kiện để HAGL tung ra pha phản đòn. May cho đội chủ nhà là cú sút của Minh Tâm lại đi chệch khung thành. 36’ Đội khách may mắn thoát thua! Xem video Cú sút từ tuyến hai cực tốt của cầu thủ Trần Thành Trung bên phía Ninh Bình, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 39’ Ninh Bình uy hiếp khung thành HAGL Xem video Khung thành đội khách đang chao đảo sau những nỗ lực uy hiếp của Ninh Bình. 42’ Thủ môn Văn Lâm cứu thua ấn tượng! Xem video Cú đá quyết đoán của Vĩnh Nguyên, bóng hướng vào khung thành của Ninh Bình nhưng thủ môn Văn Lâm đã chơi tốt và cứu thua thành công. 45’ Thời gian bù giờ Hiệp 1 có thêm 3 phút. 45+3’ Hiệp 1 khép lại HAGL dẫn trước Ninh Bình 1-0 ngay trên sân khách. 46’ Hiệp 2 bắt đầu Ninh Bình giao bóng. 48’ Sút phạt bất thành! Xem video Geovane dứt điểm nhưng bóng đập hàng rào của HAGL và không gây khó khăn với thủ môn Trung Kiên. 55’ Nỗ lực phòng ngự của Đức Chiến Xem video Đức Chiến có pha tắc bóng đủ tốt, giúp hàng thủ Ninh Bình đứng vững. 61’ Ninh Bình tăng tốc Xem video Đội chủ nhà đang đẩy cao tốc độ, dốc toàn lực tấn công để gỡ hòa. 64’ VÀO, VÀO, VÀO!!! NINH BÌNH 1-1 HAGL Xem video Siêu phẩm sút phạt của Geovane đã giúp Ninh Bình gỡ hòa. Đội chủ nhà đang có lợi thế tâm lý. 69’ KHÔNG VÀO!!! Xem video Quốc Việt suýt nữa đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ HAGL. Tuy nhiên, anh không đánh bại được thủ môn Trung Kiên trong pha đối mặt. 74’ Phung phí cơ hội mười mươi! Xem video Vĩnh Nguyên có cơ hội để lập cú đúp, nhưng bóng không đi trúng đích sau pha đối mặt với Văn Lâm. 80’ Ninh Bình làm tất cả để vượt lên Đội chủ nhà đẩy cao tốc độ, dâng cao đội hình và dồn ép HAGL sâu về phần sân nhà. 82’ HAGL tấn công nguy hiểm Xem video Hàng thủ Ninh Bình vất vả phòng ngự, khi mà HAGL lên bóng đầy tốc độ. 85’ VÀO, VÀO, VÀO!!! NINH BÌNH 1-2 HAGL Xem video Bàn thứ hai đến đầy ấn tượng với HAGL. Người lập công là Silva Da Silva Marciel với cú sút trái phá, đánh bại Văn Lâm. 90’ Thời gian bù giờ Hiệp 2 có thêm 6 phút. 90+1’ Hoàng Đức mất bóng nguy hiểm! Xem video Ninh Bình suýt nữa phải nhận bàn thua thứ ba, sau khi Hoàng Đức để mất bóng vô cùng nguy hiểm. 90+6’ Trận đấu kết thúc HAGL đánh bại Ninh Bình 2-1. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Văn Lâm, Thành Trung, Marcelino, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Văn Thuận, Đức Chiến, Bảo Toàn, Geovane, Tiến Anh, Gustavo Henrique Trung Kiên, Thanh Nhân, Quang Kiệt, Rodrigues Jairo, Thanh Sơn, Silva Marcel, Anh Tài, Đình Lâm, Vĩnh Nguyên, Phước Bảo, Conceicao Gabriel

Đội khách đặt mục tiêu gây sốc cho Ninh Bình

Sau 12 trận, HAGL giành 11 điểm. Từ vị trí thứ 10 của HAGL đến chót bảng, cách biệt điểm số giảm dần chỉ là một điểm. Một điểm giành được trên sân Ninh Bình sẽ cực kỳ quý giá với HAGL. Còn khi gây sốc bằng một chiến thắng, đây sẽ là khúc cua quan trọng để HAGL cắt đuôi nhóm trụ hạng.

3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc

Trận thua Công an Hà Nội đã khiến Ninh Bình phải rơi vào cảnh bám đuổi chính đối thủ trong cuộc đua vô địch V-League. Đội bóng Cố đô không chỉ kém Công an Hà Nội 2 điểm mà còn đá nhiều hơn 1 trận. Sự thất thế trong cuộc chiến ngôi đầu khiến cho Ninh Bình phải đối diện với áp lực lớn. Họ chắc chắn sẽ bước vào cuộc đón tiếp HAGL với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm, nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Một kết quả nào ngoài chiến thắng cũng sẽ là nỗi thất vọng với tân binh V-League.

Điểm tựa cho Hoàng Đức & đồng đội

Hoàng Đức và các đồng đội sẽ trở lại sân nhà Ninh Bình, nơi họ chưa nếm mùi thất bại từ đầu mùa. Đối thủ tối nay của Ninh Bình là HAGL, đội bóng đang cạnh tranh ở nhóm trụ hạng. Tinh thần của các cầu thủ HAGL đang lên cao sau khi họ đánh bại Đà Nẵng ở trận gần nhất.

Ninh Bình & nhiệm vụ phải thắng

Ở vòng đấu trước, Ninh Bình thua CAHN 2-3 trên sân nhà. Đó là thất bại tai hại của thầy trò HLV Gerard Albadajejo khi đã bị đối thủ vượt lên ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2025/26. Sau trận, Ninh Bình "thiệt đơn, thiệt kép" vì Dụng Quang Nho và HLV Albadajejo bị treo giò ở trận tới.

Ninh Bình rơi xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém CAHN 2 điểm và chơi nhiều hơn đối thủ một trận. Vòng này, trận đấu giữa CAHN với SHB Đà Nẵng tạm hoãn, dời lịch sang tháng 3. Ninh Bình phải thắng HAGL để trở lại vị trí dẫn đầu. Một chiến thắng ở thời điểm này rất quan trọng với thầy trò HLV Albadajejo để vực dậy tinh thần.