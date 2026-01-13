Boxing điên rồ: Jake Paul có dám đấu "Người khỏe nhất hành tinh" nặng hơn 50kg?

Eddie Hall thách đấu, “Quái vật thể lực” muốn bước vào sàn quyền Anh

Lực sĩ vô địch cuộc thi "Người đàn ông khỏe nhất hành tinh 2017" Eddie Hall bất ngờ khuấy đảo làng boxing khi công khai bày tỏ mong muốn so găng với Jake Paul, bất chấp sự chênh lệch thể hình khủng khiếp lên tới hơn 8 stone (tương đương trên 50kg).

Eddie Hall (bên phải) thách đấu với người nhẹ hơn 50kg, Jake Paul (bên trái)

Hall, 34 tuổi, từng đạt cân nặng hơn 23 stone (khoảng 146kg) ở trận đấu gần nhất. Sau khi rời đấu trường sức mạnh hành tinh, anh chuyển hướng sang các môn đối kháng.

Năm 2022, Hall thất bại trong trận boxing ra mắt trước Hafthor Bjornsson, nhưng lại tìm thấy thành công ở MMA, thắng liền hai trận, đặc biệt là cú knock-out võ sĩ MMA Mariusz Pudzianowski chỉ trong 30 giây hồi tháng 4/2025.

Trả lời podcast của Rob Moore, Hall không giấu tham vọng: “Tôi sẵn sàng đấu Jake Paul trong boxing. Một trận hay và chắc chắn là khoản tiền lớn”.

Điều đáng chú ý, Eddie Hall không hề coi thường đối thủ tiềm năng. Trái lại, anh dành nhiều lời khen cho Paul, người thường bị xem là “tay đấm giải trí”: “Mọi người hay hạ thấp Jake, nhưng tôi lại thích cậu ta. Ngoài trận với Mike Tyson, những đối thủ khác của Jake đều là võ sĩ tốt. Kể cả Tommy Fury, đó là một trận đấu cân bằng, Jake chỉ thua sát nút. Cậu ấy tiến bộ rất nhiều”.

Jake Paul sau cú knock-out của Joshua, trận đấu điên rồ có thành hiện thực?

Ở chiều ngược lại, Jake Paul đang ở thời điểm nhạy cảm nhất sự nghiệp. Tháng 12/2025, anh nhận thất bại nặng nề trước Anthony Joshua trong trận đấu hạng nặng không tranh đai, bị knock-out sau 6 hiệp, gãy hàm và phải phẫu thuật. Võ sĩ 28 tuổi hiện bị đình chỉ thi đấu vô thời hạn cho đến khi được bác sĩ cho phép trở lại sàn.

Jake Paul vừa để thua Joshua ở trận đấu vào 12/2025

Dù vậy, trận thua này không làm lu mờ sức hút của Jake Paul. Cuộc so găng với Joshua đã thu hút hơn 33 triệu lượt xem trên Netflix, con số mà nhiều nhà vô địch thế giới mơ ước.

Eddie Hall thậm chí còn thừa nhận Paul là võ sĩ kiếm tiền giỏi bậc nhất thế giới: “Cậu ấy kiếm nhiều tiền hơn hầu hết các tay đấm chuyên nghiệp cộng lại. Jake xứng đáng với điều đó vì đã dám đặt bản thân lên bàn cân thắng - thua trước cả thế giới”.

Nếu Jake Paul tái xuất và chấp nhận lời thách đấu của Eddie Hall, boxing sẽ chứng kiến một trong những cặp đấu kỳ lạ nhất lịch sử, một ngôi sao mạng xã hội nặng chưa tới 100kg đối đầu “người khỏe nhất hành tinh” nặng hơn anh ta tới 50kg.

Một kèo đấu phi lý về hạng cân, nhưng lại quá hoàn hảo về truyền thông, và hoàn toàn có thể trở thành “bom tấn điên rồ” tiếp theo của boxing hiện đại.