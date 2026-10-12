HLV Maresca và Haaland tự hào với chiến thắng đậm trước Liverpool

HLV Maresca: “Màn trình diễn sân khách hoàn hảo”

Manchester City trở lại sau quãng nghỉ quốc tế bằng chiến thắng thuyết phục trước Liverpool. Erling Haaland, Jeremy Doku và Rayan Cherki lần lượt ghi bàn trong hiệp hai, giúp đội khách củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh, đồng thời tạo khoảng cách ba điểm với Arsenal.

HLV Maresca tự hào với chiến thắng của Man City

Đáng chú ý, Man City lần đầu tiên kể từ năm 1953 giành chiến thắng trong hai lần liên tiếp làm khách trên sân Anfield tại giải vô địch quốc gia.

HLV Enzo Maresca không giấu được sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời dành lời khen cho những cổ động viên đã tiếp lửa cho đội bóng trong bầu không khí thù địch tại Anfield.

“Chiến thắng 3-0 tại Anfield mang đến một ngày hoàn hảo cho tất cả mọi người, đặc biệt là các cổ động viên, CLB, cầu thủ và toàn bộ tập thể. Chúng tôi thực sự rất vui”, HLV Maresca chia sẻ.

Nhà cầm quân người Italia cho biết ông rất ấn tượng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ Man City trong suốt trận đấu.

“Các cổ động viên thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi chứng kiến họ hạnh phúc vào cuối trận. Họ hát vang suốt cả trận đấu. Tôi đã đề nghị mọi người mang theo tiếng hát, niềm đam mê và hy vọng chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng khi trận đấu kết thúc”, nhà cầm quân người Italia nói tiếp.

Dù Man City đang có khởi đầu hoàn hảo, Maresca khẳng định toàn đội không nên quá bận tâm đến những dự đoán về cuộc đua vô địch.

“Tôi không nghĩ về việc chúng tôi sẽ đứng ở đâu sau hai, ba hay bốn trận nữa. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo. Nhưng rõ ràng, tôi rất hài lòng với những chiến thắng vừa qua”, vị thuyền trưởng của Man City nhấn mạnh.

Haaland: “Tôi vô cùng tự hào về Man City”

Chiến thắng tại Anfield càng có ý nghĩa đặc biệt khi Man City phải thi đấu giữa những tiếng la ó liên tục từ khán đài chủ nhà.

Các cầu thủ Man City đã cho thấy tinh thần đoàn kết

Đây là trận đấu đầu tiên của đội bóng kể từ khi bị xác định vi phạm nhiều quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Man City đã kháng cáo phán quyết, nhưng những tranh cãi vẫn phủ bóng lên chuyến làm khách tại Liverpool.

Haaland bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu của toàn đội, sau khi chính anh là người ghi bàn mở tỷ số: “Đối với mỗi cổ động viên, đây là khoảnh khắc tuyệt vời và cảm xúc sau trận đấu sẽ còn đọng lại trong chúng tôi rất lâu. Trận đấu thực sự khó khăn, nhưng chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc. Tôi vô cùng tự hào về tất cả mọi người”.

Haaland cho rằng làm khách tại Anfield vốn luôn là thử thách lớn, bất kể những tranh cãi bên ngoài sân cỏ. Tiền đạo người Na Uy chia sẻ với Sky Sports: “Điều quan trọng trong những thời điểm như thế này là phải giữ vững tinh thần, sát cánh bên nhau và tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát. Với chúng tôi, đó là chơi thứ bóng đá tốt nhất có thể và chiến đấu vì nhau”.

Đoàn kết là câu trả lời của Man City

Tiền vệ Elliot Anderson cũng khẳng định tinh thần đoàn kết là chìa khóa giúp Man City vượt qua sức ép tại Anfield.

Fan Man City hả hê trong sự thù địch tại Anfield

“Đây là nơi rất khó đến làm khách, nhưng toàn đội đã sát cánh bên nhau, chiến đấu vì nhau và chơi bóng tốt. Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện được lòng can đảm”, Anderson nói.

Theo tiền vệ này, bầu không khí căng thẳng xuất hiện ngay từ khi các cầu thủ bước ra sân. Tuy nhiên, Man City đã chơi đủ tốt để khiến khán đài chủ nhà dần im lặng.

Cựu hậu vệ Micah Richards đánh giá chiến thắng là lời đáp trả hoàn hảo của đội bóng trước những chỉ trích thời gian qua. Các cầu thủ không thể kiểm soát những tranh cãi bên ngoài sân cỏ, nhưng có thể trả lời bằng màn trình diễn trên sân.