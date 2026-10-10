Giải bi-a toàn hoa hậu: “Tiểu tiên nữ” tranh chức vô địch gần 1 tỷ đồng cùng dàn hot girl

Giải billiards carom 3 băng nữ Crown Haitai LPBA Championship 2026 đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất khi 4 cơ thủ xuất sắc giành vé vào bán kết. Bên cạnh Crown Haitai LPBA Championship 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 11/10 tại Hàn Quốc, là chặng Tour 4 thuộc hệ thống billiards carom 3 băng nữ chuyên nghiệp LPBA mùa giải 2026–2027.

LPBA Tour từ lâu được người hâm mộ ví von là “giải đấu bi-a toàn hoa hậu” bởi quy tụ nhiều nữ cơ thủ vừa tài năng vừa sở hữu nhan sắc nổi bật. Tại chặng đấu năm nay, tổng tiền thưởng lên tới 125 triệu won (khoảng 2,25 tỷ đồng), trong đó nhà vô địch nhận 50 triệu won, tương đương khoảng 900 triệu đồng.

Sau loạt trận tứ kết ngày 9/10, bốn cái tên góp mặt ở bán kết đã được xác định. Đáng chú ý là Han Ji-eun, nữ cơ thủ sinh năm 2001 được người hâm mộ biết đến với biệt danh “Công chúa băng giá” nhờ phong thái lạnh lùng trên bàn đấu.

Ở tứ kết, Han Ji-eun đánh bại Kang Ji-eun với tỷ số 3-1. Chiến thắng này giúp người đẹp Hàn Quốc tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục chức vô địch, sau khi từng giành ngôi á quân tại chính chặng đấu này năm ngoái.

Trước khi theo đuổi billiards chuyên nghiệp, Han Ji-eun từng yêu thích piano và cờ vây. Cô cũng từng vươn lên vị trí thứ hai thế giới ở nội dung carom 3 băng nữ theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Carom thế giới (UMB), trước khi chuyển sang thi đấu tại LPBA Tour.

Đối thủ của Han Ji-eun ở bán kết là Chung Su-bin, một trong những gương mặt thu hút sự chú ý tại giải. Chung Su-bin giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Park Jeong-hyun ở tứ kết, qua đó ghi tên mình vào nhóm bốn cơ thủ mạnh nhất.

Sinh năm 1999, Chung Su-bin từng theo học ngành thống kê tại Đại học Nữ sinh Sookmyung và dự định làm việc trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, cơ duyên với billiards đến vào năm 2019 đã mở ra hướng đi khác cho người đẹp Hàn Quốc. Sau khoảng một năm rưỡi, cô bắt đầu tập luyện nghiêm túc rồi quyết định theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Với chiều cao 1,71 m cùng vóc dáng nổi bật, Chung Su-bin còn được người hâm mộ gọi là “người mẫu của LPBA”. Đầu năm 2026, cô được trao danh hiệu “Ngôi sao trẻ”, ghi nhận những bước tiến và tiềm năng phát triển tại đấu trường billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc.

Ở nhánh bán kết còn lại, Lee Mi Rae tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ, đặc biệt là các khán giả Việt Nam. Nữ cơ thủ có biệt danh “tiểu tiên nữ” giành chiến thắng 3-0 trước Park Da-som ở tứ kết, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.

Đối thủ của Lee Mi Rae là Orie Hida, nữ cơ thủ hàng đầu Nhật Bản. Trong trận tứ kết còn lại, Orie Hida tạo bất ngờ khi đánh bại Kim Ga-young với tỷ số 3-0, lần lượt thắng các ván với điểm số 11-7, 11-3 và 11-3.

Không chỉ những cái tên đã thành danh, Crown Haitai LPBA Championship 2026 còn là dịp để các gương mặt trẻ thu hút thêm sự chú ý của người hâm mộ. Trong số đó có Kim Ji-yeon, nữ cơ thủ 21 tuổi sở hữu gương mặt được ví như diễn viên điện ảnh.

Cô là bản hợp đồng đáng chú ý của CLB Weebies tại giải đấu đồng đội mùa này và đang từng bước khẳng định khả năng ở nội dung cá nhân.

Bên cạnh Kim Ji-yeon, Jang Ga-yeon cũng là những cái tên được quan tâm bởi nhan sắc và phong cách nổi bật.

Trong khi đó, hot girl Yong Hyun-ji đã dừng bước ở vòng 16 cơ thủ sau thất bại trước Han Ji-eun. 2 lượt trận bán kết sẽ diễn ra trong ngày 10/10. Trong khi đó, trận chung kết dự kiến diễn ra vào tối ngày 11/10.