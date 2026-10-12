Giải bi-a toàn hoa hậu: “Người mẫu” Chung Su-bin vô địch, nhận thưởng 900 triệu đồng

🏆 🥇 “Người mẫu làng bi-a” thắng áp đảo ở chung kết

Trận chung kết giải billiards carom 3 băng nữ Crown Haitai LPBA Championship 2026 diễn ra tối ngày 11/10 là màn so tài đáng chú ý giữa Chung Su-bin và Lee Mi Rae. Chung Su-bin được ví như “người mẫu làng bi-a Hàn Quốc” với chiều cao 1m71 và vóc dáng nổi bật còn Lee Mi Rae, “tiểu tiên nữ” sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam.

Chung Su-bin lần đầu vô địch LPBA Championship

Trước đó, ở bán kết, Chung Su-bin vượt qua “công chúa băng giá” Han Ji-eun, trong khi Lee Mi Rae đánh bại tượng đài billiards Nhật Bản Orie Hida để giành quyền tranh chức vô địch. Trận đấu diễn ra theo thể thức 7 set thắng 4, mỗi set chạm 11 điểm.

Chung Su-bin khởi đầu đầy ấn tượng khi tung ra một đường cơ ghi 8 điểm, thắng set đầu với tỷ số cách biệt 11-1. Sang set 2, hai cơ thủ liên tục ăn miếng trả miếng. Lee Mi Rae có cơ hội kết thúc set đấu nhưng không tận dụng thành công, tạo điều kiện để Chung Su-bin giành chiến thắng nghẹt thở 11-10, qua đó dẫn trước 2-0.

Kịch tính tiếp tục xuất hiện ở set 3. Chung Su-bin dẫn 10-7 nhưng không thể ghi điểm quyết định, để Lee Mi Rae thắng ngược 11-10 và rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Lee Mi Rae làm được. Chung Su-bin nhanh chóng lấy lại thế trận, lần lượt thắng 11-7 và 11-5 ở hai set tiếp theo, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 4-1 sau 5 set.

Từ bỏ chuyên ngành tài chính, nữ cơ thủ xinh đẹp cao 1m71 gặt hái thành công với Billiards

Chiến thắng giúp Chung Su-bin lần đầu đăng quang LPBA trong sự nghiệp. Nữ cơ thủ sinh năm 1999 bỏ túi 50 triệu won, tương đương khoảng 900 triệu đồng tiền thưởng.

Chức vô địch nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng billiards. Chung Su-bin được người hâm mộ đánh giá cao không chỉ nhờ tài năng, nhan sắc và chiều cao 1m71 mà còn bởi câu chuyện từ bỏ công việc trong lĩnh vực tài chính để theo đuổi đam mê billiards và từng bước gặt hái thành công.

🔥 💥 Nguyễn Quốc Nguyện tranh vé chung kết, nhắm thưởng 1,8 tỷ đồng

Ở nội dung nam của Crown Haitai Championship 2026, billiards Việt Nam cũng đón tin vui khi Nguyễn Quốc Nguyện giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 3-1 trước cơ thủ chủ nhà Kim Kwan-woo tại vòng tứ kết.

Quốc Nguyện trên hành trình chinh phục chức vô địch 1,8 tỷ đồng

Theo lịch thi đấu, Quốc Nguyện sẽ đối đầu No Jong-hyun (Hàn Quốc) ở trận bán kết diễn ra lúc 13h30 ngày 12/10. Cặp bán kết còn lại là cuộc so tài giữa Cho Keon-hwi (Hàn Quốc) và David Martinez (Tây Ban Nha).

So với nội dung nữ, giải thưởng dành cho các cơ thủ nam còn hấp dẫn hơn. Tổng tiền thưởng của chặng đấu lên tới 250 triệu won (khoảng 4,5 tỷ đồng), trong đó nhà vô địch nhận 100 triệu won, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, Nguyễn Quốc Nguyện sẽ có cơ hội tiến vào chung kết và cạnh tranh khoản tiền thưởng lớn nhất giải đấu.