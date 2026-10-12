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Yamal tính phá kỷ lục của Mbappe tại cúp C1, trước khi Quả bóng vàng được trao

Sự kiện: Lamine Yamal Kylian Mbappe Cup C1 - Champions League 2026/27

Lamine Yamal muốn "thị uy" Mbappe trước thềm trao giải "Quả bóng vàng 2026", khi có cơ hội phá kỷ lục của tiền đạo người Pháp tại Champions League.

  

Barcelona vẫn đang tiếp tục bay cao tại La Liga 2026/27 với chiến thắng thứ 8 liên tiếp. Thầy trò HLV Hansi Flick được dự đoán sẽ tiếp đà thăng hoa tại đấu trường UEFA Champions League vào giữa tuần này. Đội chủ sân Camp Nou sẽ có chuyến làm khách của Galatasaray (2h, 14/10). Đây là đối thủ được đánh giá khá khó chịu nhưng Barcelona vẫn dư sức giành 3 điểm.

Lamine Yamal

Lamine Yamal

Ngoài ra, trận đấu này còn có ý nghĩa hết sức đặc biệt với Lamine Yamal. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha đang có cơ hội xô đổ kỷ lục của Kylian Mbappe tại đấu trường danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB. Đó là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại Cúp C1 trước khi bước sang tuổi 20. Tiền đạo người Pháp đang nắm giữ kỷ lục này với 13 bàn thắng.

Trong khi đó, Lamine Yamal đã có 12 bàn sau khi sút tung lưới Feyenoord ở lượt đầu tiên của vòng bảng năm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc Yamal có thể cân bằng hoặc phá vỡ kỷ lục của Mbappe ngay trong trận đấu với Galatasaray. Xét phong độ hiện tại của tài năng trẻ người Tây Ban Nha, khả năng xảy ra là không hề nhỏ.

Trên thực tế, Yamal còn tới 9 tháng nữa mới bước sang tuổi 20 nên Mbappe khó lòng giữ được kỷ lục này. Tuy nhiên, số 10 của Barcelona nóng lòng muốn phá kỷ lục này còn một nguyên nhân khác. Mbappe và Yamal đang so kè quyết liệt trong cuộc đua danh hiệu "Quả bóng vàng 2026". Đêm Gala công bố sẽ tổ chức vào ngày 26/10, tức là còn khoảng 2 tuần nữa.

Yamal là kỷ lục gia tại Champions League

Bởi vậy, Yamal muốn tạo ra đột phá trước Mbappe ít nhất là về mặt giới truyền thông. Năm nay không có ứng viên nào nổi bật hơn hẳn nên cơ hội đang chia đều cho các ứng viên. Thực ra, trước đó Yamal cũng vừa phá kỷ lục cầu thủ dưới 20 tuổi đóng góp vào bàn thắng (bàn thắng + kiến tạo) nhiều nhất tại Champions League (24 lần so với 20 lần của Mbappe).

Yamal tính phá kỷ lục của Mbappe tại cúp C1, trước khi Quả bóng vàng được trao - 2

Cũng cần phải nói thêm rằng Lamine Yamal luôn sắm vai kỷ lục gia tại đấu trường Champions League kể từ khi góp mặt. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính tại đấu trường này, trong trận gặp Porto ở mùa giải 2023/24.

Yamal tiếp tục trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn và kiến tạo trong cùng một trận đấu, ở lượt đi vòng 1/8 gặp Benfica ở mùa giải 2024/25. Sau đó, cầu thủ này cũng trở thành người trẻ nhất ghi bàn trong trận bán kết cúp C1.

Video bóng đá Barcelona - Getafe: Đại thắng 3 bàn (La Liga)
Video bóng đá Barcelona - Getafe: Đại thắng 3 bàn (La Liga)

(Vòng 8 La Liga) Barcelona tiếp tục toàn thắng tại La Liga và đã san bằng kỷ lục của chính họ.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/10/2026 08:22 AM (GMT+7)
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