Bi-a VN dậy sóng: Quyết Chiến thua ngược vì đối thủ “lên đồng”, sạch bóng dàn sao xịn

💥 😱 Quyết Chiến bị loại sớm khi đối thủ thi đấu bùng nổ

Cộng đồng carom 3 băng Việt Nam chứng kiến một ngày thi đấu đầy bất ngờ tại Giải Vô địch các CLB Billiards & Snooker quốc gia 2026 khi hàng loạt cơ thủ hàng đầu như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái... lần lượt dừng bước.

Quyết Chiến dừng bước khi đối thủ bất ngờ có 2 series định đoạt

Cú sốc lớn đầu tiên xảy ra ngay ở lượt trận vòng loại sáng 8/10, khi Trần Quyết Chiến bất ngờ nhận thất bại trước Trương Bé Năm. Được đánh giá cao hơn rất nhiều, Quyết Chiến nhập cuộc tốt và tạo được khoảng cách 19-13. Tuy nhiên, Trương Bé Năm bất ngờ thi đấu bùng nổ với liên tiếp 2 series 10 điểm và 5 điểm, qua đó đảo ngược tình thế để dẫn 28-22.

Quyết Chiến sau đó nỗ lực bám đuổi và rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 27-28. Dù vậy, Trương Bé Năm vẫn giữ được sự lạnh lùng ở thời điểm quyết định, ghi thêm 2 điểm để khép lại trận đấu với chiến thắng 30-28.

Thất bại này khiến ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Trần Quyết Chiến phải sớm dừng bước, tạo nên bất ngờ lớn ngay từ đầu ngày thi đấu.

🤯 ⚡ Dàn sao carom 3 băng Việt Nam lần lượt “ngã ngựa”

Không chỉ Quyết Chiến, tất cả các tên tuổi lớn của billiards Việt Nam cũng lần lượt nhận trái đắng trong ngày 8/10.

Bao Phương Vinh để thua sát nút, cùng loạt hảo thủ bị loại ngỡ ngàng

Tại vòng 1/32 diễn ra vào tối cùng ngày, Trần Thanh Lực cũng bị loại theo kịch bản đầy tiếc nuối. Cơ thủ này từng dẫn trước Võ Minh Duy với cách biệt 37-29, nhưng lại để đối thủ ngược dòng thắng 40-37.

Liền sau đó, đến vòng 1/16 tranh vé vào tứ kết diễn ra khuya cùng ngày, hai tên tuổi đáng chú ý khác là Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh cũng không thể đi tiếp. Chiêm Hồng Thái để thua 16-40 trước Nguyễn Ngọc Trị, trong khi Bao Phương Vinh nhận thất bại sát nút 39-40 trước Thới Hoàng Huân. Đây cũng là thử thách lớn về thể lực đối với các cơ thủ khi phải trải qua tới 4 trận đấu căng thẳng chỉ trong một ngày.

Ngoài những cái tên kể trên, nhiều cơ thủ kỳ cựu khác như Nguyễn Duy Trung, Phạm Quốc Thuận, Nguyễn Như Lê, Đinh Quang Hải, Nguyễn Trần Thanh Tự, Lê Thành Tiến, Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Nhất Hòa, Châu Hồng Thái... cũng phải nói lời chia tay giải.

Việc hàng loạt ứng viên sáng giá cùng bị loại khiến cuộc đua vô địch trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Những cơ thủ còn trụ lại sẽ có cơ hội rất lớn để tạo nên bất ngờ ở ngày thi đấu cuối cùng.

🔥 🚨 Xác định 4 cặp đấu tứ kết

Ngày 9/10 sẽ là ngày thi đấu cuối cùng của giải với 3 lượt trận gồm tứ kết lúc 8h30, bán kết lúc 11h45 và chung kết lúc 13h45, qua đó xác định nhà vô địch nội dung Carom.

4 cặp đấu tứ kết gồm: Hồ Hoàng Hùng gặp Trần Văn Ngân, Lê Văn Thái so tài Phan Quốc Nhựt, Nguyễn Lê Đức Quang đối đầu Thới Hoàng Huân còn Nguyễn Ngọc Trị gặp Huỳnh Anh Tài

Giải Vô địch các CLB Billiards & Snooker quốc gia (nội dung Carom) 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 10/10 tại Cần Thơ, với tổng giá trị giải thưởng khoảng 300 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Cần Thơ đăng cai giải đấu.

Giải năm nay quy tụ 451 VĐV đến từ 13 tỉnh, thành. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia thường niên, đồng thời kết quả được sử dụng để tính điểm xếp hạng quốc gia và xét phong đẳng cấp VĐV.