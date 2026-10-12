Man City dạy MU cách đá hơn người, kéo sập Anfield bằng sức mạnh

Anfield muốn đòi công lý, nhưng Liverpool bất lực

Trận đại chiến tại Anfield là cơ hội để Liverpool biến sự bất bình của người hâm mộ thành một tuyên ngôn trên sân cỏ. Đây là lần đầu Man City làm khách tại Anfield ở Ngoại hạng Anh sau khi bị kết luận vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính.

Liverpool thể hiện sự phẫn nộ trên khán đài

Những biểu ngữ phản đối xuất hiện trên khán đài, trong đó có thông điệp: “Cả một thế hệ người hâm mộ đã bị lừa dối”. Sự phẫn nộ không chỉ nhắm vào Man City, mà còn phản ánh cảm giác bất công của những đội bóng tin rằng cuộc đua danh hiệu đã bị ảnh hưởng bởi những vi phạm tài chính.

Liverpool có truyền thống, khán giả và lợi thế sân nhà để tạo nên một đêm đáng nhớ. Tuy nhiên, sự phản kháng chỉ dừng lại ở những biểu ngữ và tiếng hô vang. Trên sân, đội chủ nhà nhận thất bại nặng nề, qua đó trải qua trận thua đầu tiên dưới thời HLV Andoni Iraola.

Thẻ đỏ của Gravenberch phá vỡ thế trận

Trước khi Ryan Gravenberch bị truất quyền thi đấu, Liverpool không hề lép vế. Đội chủ nhà thậm chí tạo ra sức ép đáng kể trong hiệp hai, buộc Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cứu thua liên tiếp. Bầu không khí tại Anfield nóng lên, khiến người hâm mộ có cơ sở tin vào một bước ngoặt.

Chiếc thẻ đỏ của Gravenberch thay đổi tất cả

Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Gravenberch ở phút 62 đã phá vỡ đà hưng phấn ấy. Tiền vệ người Hà Lan nhận thẻ vàng đầu tiên trong tình huống gây tranh cãi, trước khi bị phạt thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Jeremy Doku. Quyết định của trọng tài Chris Kavanagh khiến đội chủ nhà phản ứng, nhưng Liverpool vẫn phải chơi phần còn lại của trận đấu với 10 người.

Thay vì biến nghịch cảnh thành động lực, Liverpool nhanh chóng đánh mất thế trận. Sự giận dữ từ khán đài chuyển hướng sang trọng tài, trong khi đội bóng không thể tìm được phương án đối phó với sức ép của Man City.

Đó cũng là khác biệt so với Liverpool dưới thời Jurgen Klopp, người thường biết cách kết nối cầu thủ với khán giả và biến bầu không khí cuồng nhiệt tại Anfield thành nguồn năng lượng. Dưới thời Iraola, đội chủ nhà chưa thể hiện được bản lĩnh tương tự khi rơi vào thế khó.

Man City tung đòn quyết định

Man City chứng minh sức mạnh bằng cách ghi ba bàn chỉ trong 13 phút, biến phần cuối trận thành màn trình diễn áp đảo. Nổi bật nhất là Doku, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị nhưng lập tức tạo ra khác biệt bằng tốc độ, kỹ thuật và khả năng xuyên phá.

Như thường lệ, Haaland lại ghi bàn

Doku góp phần mở ra bàn thắng của Erling Haaland khi cú sút từ cánh trái chạm người đổi hướng, đưa bóng đến vị trí thuận lợi cho tiền đạo người Na Uy. Haaland không bỏ lỡ cơ hội, tung cú dứt điểm một chạm đầy uy lực để đưa Man City vượt lên.

Bàn thua khiến Liverpool càng thêm rối loạn. Florian Wirtz bị thay ra sau màn trình diễn nhạt nhòa, trong khi những cầu thủ được kỳ vọng tạo khác biệt không thể đáp ứng yêu cầu. Việc thiếu vắng Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Hugo Ekitike và Cody Gakpo càng khiến đội chủ nhà gặp khó khăn.

Khác với MU trước đó 1 ngày, Man City không cho đối thủ cơ hội lật ngược tình thế. Doku tiếp tục khuấy đảo hàng thủ Liverpool trước khi thực hiện cú cứa lòng chân phải tuyệt đẹp, đưa bóng vượt ngoài tầm với của Alisson Becker. Bàn thứ hai của “Man xanh” chỉ cách bàn đầu tiên vỏn vẹn 3 phút, qua đó hoàn toàn kéo sập ý chí của đội chủ nhà. Thầy trò Carrick nên nhìn sang người hàng xóm và học hỏi thật kỹ!

Bàn thắng thứ ba khép lại chiến thắng thuyết phục khi Rayan Cherki thoát xuống dứt điểm sau đường kiến tạo bằng gót của Josko Gvardiol. Tiếng hô “ole” vang lên từ khu vực cổ động viên đội khách, thể hiện sự tự tin của một tập thể hiểu rõ sức mạnh mình đang sở hữu.

Chiến thắng và câu hỏi về sự công bằng

Chiến thắng tại Anfield giúp Man City duy trì thành tích toàn thắng sau sáu vòng, đồng thời tạo khoảng cách ba điểm với Arsenal. Kết quả ấy càng khiến cuộc tranh luận về những cáo buộc tài chính trở nên gay gắt: điều gì sẽ xảy ra nếu Man City tiếp tục thống trị Ngoại hạng Anh trước khi quá trình pháp lý đi đến hồi kết?

Man City thể hiện sự phẫn nộ dưới sân và giành chiến thắng thuyết phục

Man City vẫn phản đối những kết luận bất lợi và tin rằng quá trình kháng cáo sẽ giúp họ đảo ngược tình thế. Trong khi đó, những người chỉ trích cho rằng vị thế được xây dựng qua nhiều năm có thể mang lại lợi thế cạnh tranh mà các đối thủ khó bắt kịp.

Dẫu vậy, trên sân cỏ, sức mạnh của Man City vẫn là thực tế không thể phủ nhận. Liverpool đã có cơ hội biến sự phẫn nộ thành một tuyên ngôn thể thao, nhưng chiếc thẻ đỏ của Gravenberch cũng phơi bày những hạn chế về bản lĩnh và khả năng ứng phó với nghịch cảnh.

Sau tiếng còi mãn cuộc, những tiếng hô “Kẻ gian lận!” vang khắp Anfield. Ca khúc Tell Me Lies của Fleetwood Mac được phát khi cầu thủ hai đội rời sân, khép lại một đêm mà sự phản kháng vẫn hiện diện nhưng không được phản chiếu bằng màn trình diễn của đội chủ nhà.

Bóng đá Anh vẫn chờ đợi câu trả lời cho vấn đề công bằng. Nhưng trước mắt, Man City tiếp tục chứng minh quyền lực đáng sợ nhất của họ nằm ở khả năng chiến thắng, ngay cả giữa bầu không khí thù địch tại Anfield.