Hoàng Sao ngược dòng trước cựu số 1 thế giới, Nam Phạm gây “sốt” tại giải bi-a tiền tỷ

✅ Hoàng Sao ngược dòng nghẹt thở trước Fedor Gorst

Sáng 1/10, tâm điểm của giải Billiards pool quốc tế Bali Open 2026 đang diễn ra ở Indonesia là cuộc đối đầu giữa Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng Sao) và Fedor Gorst. Đây là màn so tài đáng chú ý giữa hai cơ thủ nổi tiếng với khả năng thực hiện những cú nhảy bi đẳng cấp.

Hoàng Sao có màn ngược dòng kịch tính trước siêu sao Fedor Gorst

Fedor Gorst từng giữ vị trí số 1 World Nineball Tour và hiện vẫn nằm trong nhóm những cơ thủ hàng đầu thế giới. Trang chủ World Nineball Tour ghi nhận Gorst có thứ hạng cao nhất là số 1 và từng giữ ngôi đầu trong thời gian dài.

Bước vào trận đấu, Gorst là người nhập cuộc tốt hơn. Cơ thủ người Mỹ kiểm soát thế trận và giành chiến thắng 4-1 ở set đầu tiên, qua đó nhanh chóng tạo lợi thế.

Tuy nhiên, Hoàng Sao càng đánh càng hay. Cơ thủ Việt Nam bắt đầu tìm lại cảm giác trên bàn, tận dụng tốt những cơ hội có được và liên tục gây sức ép ngược trở lại. Hoàng Sao thắng lại set hai với tỷ số 4-1, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

Set quyết định diễn ra căng thẳng hơn rất nhiều khiến thế trận liên tục thay đổi. Trong những thời điểm quan trọng, Hoàng Sao là người tận dụng cơ hội tốt hơn. Một tình huống đáng chú ý xảy ra khi Hoàng Sao công bi số 1 không thành công nhưng bi cái lại nằm ở một vị trí cực khó cho đối thủ. Từ đó, cơ thủ Việt Nam có thêm cơ hội để duy trì lợi thế.

Chung cuộc, Hoàng Sao thắng Fedor Gorst 2-1 với tỷ số từng set 1-4, 4-1, 4-2, qua đó tiếp tục hành trình ở nhánh thắng của Bali Open 2026. Chiến thắng này càng đáng chú ý khi Hoàng Sao trước đó cũng có màn khởi đầu thuận lợi tại Bali khi đánh bại cơ thủ Hong Kong Fu Huan với tỷ số 2-0.

💥 Phạm Phương Nam hạ nhà vô địch châu Âu

Cũng tại Bali Open 2026, Phạm Phương Nam (thường gọi là Nam Phạm) đang tạo dấu ấn đáng chú ý. Theo đó, Nam Phạm đã giành chiến thắng 2-1 trước Mario He, cơ thủ người Áo từng vô địch châu Âu và nhiều lần góp mặt ở các vòng đấu sâu tại những giải quốc tế lớn.

Phạm Phương Nam cũng đang thể hiện phong độ cao

Kết quả này giúp Nam Phạm tiếp tục hiện diện trong cuộc đua tại Bali, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho hành trình của các cơ thủ Việt Nam ở sân chơi quy tụ dàn sao quốc tế.

Trước đó, tại giải vô địch thế giới 10 bi diễn ra ở TP.HCM hồi tháng 9, Phạm Phương Nam cũng từng có những chiến thắng đáng chú ý trước các đối thủ quốc tế. Phong độ của Nam Phạm vì thế đang trở thành một trong những điểm đáng chú ý của billiards Việt Nam trong chuỗi giải đấu quốc tế liên tiếp diễn ra tại Đông Nam Á.

🎯 Bali Open 2026 quy tụ dàn ngôi sao, tranh 550.000 USD

Bali Open 2026 không phải một giải đấu đơn lẻ mà là chuỗi sự kiện lớn của Predator Pro Billiard Series, diễn ra từ 28/9 đến 5/10/2026 tại Bali, Indonesia.

Chuỗi sự kiện gồm 3 giải đấu gồm Kamui WPA Women’s 9-Ball World Championship diễn ra từ ngày 28/9 - 4/10, quy tụ 64 cơ thủ, tổng tiền thưởng 200.000 USD. ISAK Billiard WPA Men’s Doubles 10-Ball World Championship từ ngày 28/9 - 5/10, có 32 đội, tổng tiền thưởng 200.000 USD.

Và đặc biệt là Aramith Men’s Open (giải Hoàng Sao, Nam Phạm đang thi đấu) diễn ra từ ngày 28/9 - 5/10, nội dung 10 bi nam với 128 cơ thủ cùng hàng loạt tên tuổi đáng chú ý của làng pool thế giới.

Nội dung đơn nam này có tổng tiền thưởng 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng). Nhà vô địch sẽ nhận 42.000 USD (gần 1,1 tỷ đồng), á quân nhận 20.000 USD, hai cơ thủ đồng hạng ba nhận 10.000 USD/người. Tiền thưởng được trao tới vị trí thứ 48.