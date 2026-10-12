Nữ hoàng tốc độ Hodgkinson diện trang phục bó sát, "mặc cũng như không" để giành HCV

Trang phục cải tiến hỗ trợ hiệu suất và hồi phục chấn thương

Nhà vô địch Olympic 800m người Anh Keely Hodgkinson đã thu hút sự chú ý lớn khi ra mắt bộ trang phục thi đấu bó sát toàn thân (catsuit) màu đen đặc biệt với phần lưng hở và mũ trùm đầu khí động học tại sự kiện Athlos ở Bắc London. Ở sự kiện này, Keely Hodgkinson tiếp tục chứng minh phong độ đỉnh cao bằng chiến thắng ngoạn mục để giành tấm HCV với thời gian 1:56.40, lập kỷ lục mới ở nội dung này.

Một trong những yếu tố giúp cô giành chức vô địch nằm ở bộ đồ đen bó sát rất gợi cảm, nhưng cũng là thứ vũ khí đáng sợ của cô trên đường chạy.

Keely Hodgkinson trong bộ trang phục thi đấu tốc độ được thiết kế riêng bởi Nike.

Ban đầu, cô dự định trình diễn bộ đồ này tại giải Stratford Diamond League nhưng phải hoãn lại do chấn thương gối nghiêm trọng vì va vào gờ kim loại trước đó.

Dù vậy, thiết kế đặc biệt mang tên "Zero-Distraction Speed Suit" không chỉ giúp nữ vận động viên cảm thấy tự tin và cuốn hút mà còn mang lại giá trị chuyên môn thực sự.

Huấn luyện viên Jenny Meadows đánh giá cao hiệu quả hỗ trợ vận động của bộ đồ.

Huấn luyện viên Jenny Meadows tiết lộ rằng trong giai đoạn Hodgkinson bị sưng gối nghiêm trọng và gặp khó khăn trong việc di chuyển, chính bộ trang phục này đã hỗ trợ cô vận động dễ dàng hơn khi tập trên máy chạy bộ không trọng lực tại Trung tâm Sáng tạo LeBron James.

Nữ vận động viên 25 tuổi chia sẻ cảm giác khi mặc bộ đồ nhẹ đến mức như "không mặc gì", giúp cô di chuyển mượt mà và tối ưu hóa tốc độ.

Ấn tượng thời trang và những hạn chế về quy định

Sự xuất hiện của bộ đồ khiến giới điền kinh gợi nhớ đến trang phục thi đấu huyền thoại mà ngôi sao 400m Cathy Freeman từng mặc tại Olympic Sydney 2000.

Thiết kế độc đáo hỗ trợ tối đa khí động học cho chân chạy người Anh.

Là một người đam mê thời trang, Hodgkinson đã tích cực đóng góp ý kiến với Nike để tạo ra thiết kế phá cách này. Huấn luyện viên Trevor Painter cũng ủng hộ quyết định thử nghiệm phong cách mới của cô ngay từ những buổi tập đầu năm tại Nam Phi.

Mặc dù mang lại hiệu quả cao về mặt thể lực và thẩm mỹ, Hodgkinson sẽ không thể sử dụng bộ trang phục này khi đại diện cho đoàn thể thao Vương quốc Anh tại Olympic LA 2028.

Quy định tài trợ khiến cô không thể sử dụng trang phục này tại Olympic 2028.

Lý do là Hiệp hội Olympic Anh (BOA) có cam kết hợp tác tài trợ lâu dài với thương hiệu đối thủ Adidas, khiến các vận động viên phải tuân thủ đồng phục chung của đoàn tại đại hội.

Nhà đương kim vô địch Olympic cự ly 800 mét đã đặt làm bộ trang phục theo đúng các yêu cầu kỹ thuật của riêng mình.