Zverev bị chê là "kẻ ăn may", cần hạ Alcaraz ở ATP Finals mới xứng ngôi số 1

Việc Jannik Sinner bất ngờ tuyên bố kết thúc sớm mùa giải 2026 đã vô tình dâng vị trí số 1 thế giới vào tay Alexander Zverev. Thế nhưng, ngôi vương này của tay vợt người Đức đang vấp phải làn sóng hoài nghi dữ dội từ giới chuyên môn, thậm chí bị gắn mác "kẻ ăn may".

Zverev đứng trước ngai vàng ATP nhưng vẫn bị nghi ngờ là “kẻ ăn may” của mùa giải

Ngôi số 1 thế giới đầy "vết gợn"

Zverev đang chuẩn bị trở thành tay vợt nam thứ 30 trong lịch sử chạm tay vào đỉnh cao của bảng xếp hạng ATP. Về mặt danh hiệu, năm 2026 là một năm đại thành công của ngôi sao người Đức khi anh thâu tóm cả hai danh hiệu Grand Slam danh giá là Roland Garros và US Open.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, Zverev chỉ đang "ngư ông đắc lợi" nhờ việc hai đại kình địch Carlos Alcaraz và Jannik Sinner liên tục dính chấn thương. Một làn sóng tranh luận gay gắt đã nổ ra trong làng banh nỉ khi nhìn vào bảng thống kê đối đầu "nghèo nàn" của nhà vô địch US Open.

Dù đứng trên đỉnh thế giới, Zverev lại sở hữu thành tích đối đầu cực kỳ tệ hại 2-8 trước các tay vợt thuộc top 10 trong năm 2026. Hai chiến thắng hiếm hoi của anh là trước Ben Shelton và Taylor Fritz. Ngược lại, mỗi khi đụng độ các "ông kẹ" thực sự, Zverev đều phơi áo. Anh để thua Alex De Minaur, Fritz, Alcaraz, gục ngã trước Novak Djokovic vào tuần trước, và thậm chí phải nhận tới 5 thất bại muối mặt trước Sinner chỉ trong mùa giải này.

Chính vì vậy, cựu tay vợt nổi tiếng người Pháp Nicolas Mahut thẳng thắn nhận định rằng Zverev sẽ là một "số 1 thế giới yếu đuối" nếu không thể tự mình chứng minh năng lực trước các đối thủ trực tiếp.

"Bài kiểm tra" tối thượng tại Turin

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Eurosport Pháp, Mahut cho biết: "Cậu ấy sẽ trở thành số 1 thế giới, nhưng tôi muốn cậu ấy làm điều đó một cách rực rỡ và thuyết phục hơn. Đúng là hệ thống xếp hạng dựa trên kết quả cả năm, và Zverev xứng đáng với vị trí đó theo luật. Nhưng cứ nhìn vào thành tích đối đầu xem, mỗi khi gặp Alcaraz, Sinner hay Djokovic, cậu ấy đều thua".

Để đập tan những lời xì xào và khẳng định "tính chính danh" của một vị vua mới, Mahut chỉ ra rằng Zverev bắt buộc phải vượt qua bài kiểm tra tối thượng trước Alcaraz tại giải đấu cuối năm ATP Finals diễn ra ở Turin (Ý).

"Tôi muốn thấy cậu ấy đánh bại Alcaraz một cách dứt khoát trong trận chung kết ATP Finals. Hơn nữa, điều kiện sân cứng trong nhà tại Turin vốn phù hợp với lối chơi của Zverev hơn Alcaraz. Cậu ấy cần phải hạ gục Alcaraz ngay trên sân đấu để chứng minh ai mới là số 1 thực sự, qua đó củng cố sự xứng đáng của mình", Mahut nhấn mạnh.

Hiện tại, Alexander Zverev đang bắt đầu hành trình khẳng định bản thân với tư cách là hạt giống số 1 tại Thượng Hải Masters. Ngai vàng ATP đã ở ngay trước mắt, nhưng để biến mình thành một nhà vua được nể phục chứ không phải một "kẻ ăn may" thời thế, tay vợt người Đức hiểu rằng anh không thể trốn chạy các trận đại chiến.