Quyết Chiến ngoạn mục đi tiếp, Bao Phương Vinh toàn thắng tại “World Cup bi-a VN”

🔥 Quyết Chiến vượt bảng “tử thần”, Bao Phương Vinh toàn thắng

Tâm điểm của Round 4 nội dung carom 3 băng nam tại Tour 2 HBSF Cúp MIN Table 2026 diễn ra trong ngày 10/9 là bảng C, nơi quy tụ 4 cơ thủ hàng đầu gồm Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái và Chương Thanh Nhân.

Quyết Chiến ngoạn mục đi tiếp

Đúng như kỳ vọng, bảng đấu diễn ra hấp dẫn và kịch tính khi những tấm vé đi tiếp chỉ được xác định sau lượt trận cuối cùng. Chiêm Hồng Thái thi đấu ấn tượng với 2 chiến thắng trước Trần Thanh Lực và Chương Thanh Nhân, cùng trận hòa trước Trần Quyết Chiến để giành ngôi nhất bảng với 5 điểm.

Trong khi đó, Quyết Chiến vẫn giành quyền đi tiếp ở vị trí nhì bảng dù để thua Thanh Lực ở lượt trận cuối khi Hồng Thái thắng Thanh Nhân ở lượt trận cùng giờ. Nhờ vậy, Quyết Chiến nhì bảng với 3 điểm, trong khi Thanh Lực và Thanh Nhân cùng có 2 điểm.

Bao Phương Vinh tiếp tục thể hiện phong độ cao sau danh hiệu World Cup tại Bỉ

Đáng chú ý, Thanh Lực đã có màn trình diễn bùng nổ ở lượt trận cuối khi tung ra series 17 điểm để đánh bại Quyết Chiến. Tuy nhiên, 2 thất bại trước đó khiến anh không thể giành vé vào vòng 16.

Tại bảng A, Bao Phương Vinh thể hiện phong độ hoàn hảo khi toàn thắng cả 3 trận trước Lê Văn Thái, Đinh Duy Tuấn và Nguyễn Hoàn Tất, qua đó giành ngôi nhất bảng.

Ở các bảng đấu còn lại, nhiều cơ thủ được đánh giá cao như Nguyễn Chí Long, Phạm Quốc Thích, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Nhất Hòa, Nguyễn Hữu Thanh, Nguyễn Như Lê... cũng giữ vững phong độ để góp mặt ở vòng 16.

⭐ Tú Trinh tiếp tục gây “sốc”, lộ diện dàn ứng viên vô địch

Ở nội dung carom 3 băng nữ, loạt trận tứ kết diễn ra tối cùng ngày chứng kiến nhiều màn so tài đáng chú ý. Đương kim vô địch châu Á Nguyễn Đức Yến Sinh tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi dễ dàng đánh bại Hồ Thị Yến Nhi với tỷ số 30-13 để giành quyền vào bán kết.

Tú Trinh tiếp tục tạo ra cú sốc

Đặc biệt, người đẹp làng carom Nguyễn Tú Trinh tiếp tục tạo bất ngờ khi vượt qua nhà vô địch SEA Games Lê Thị Ngọc Huệ với tỷ số 30-15. Chiến thắng giúp Tú Trinh lần đầu tiên góp mặt ở bán kết một giải thuộc hệ thống HBSF Tour.

Tú Trinh hiện cũng sở hữu hiệu suất ghi điểm trung bình 1,154 sau trận đấu trước Ngọc Huệ. Đáng chú ý, sau khi Yến Nhi, người cùng sở hữu series cao nhất 6 điểm đã bị loại, Tú Trinh trở thành ứng viên sáng giá cho cả hai giải thưởng “Best Game” và “Series Xuất Sắc”.

Ở 2 trận tứ kết còn lại, Nguyễn Thị Bích Trâm thắng Nguyễn Thị Thu Hiền 30-22, trong khi Lương Thị Thơm vượt qua Bùi Xuân Vàng với cùng tỷ số 30-22.

Nhà đương kim vô địch châu Á Nguyễn Đức Yến Sinh thể hiện đẳng cấp

Tại nội dung pool nữ, không có bất ngờ lớn khi 4 ứng viên được đánh giá cao gồm Bùi Xuân Vàng, Nguyễn Bích Trâm, Dương Yến Vi và Trần Tú Trân đều giành quyền vào bán kết. Đáng chú ý, Dương Yến Vi đã tạo dấu ấn khi vượt qua tay cơ kỳ cựu Huỳnh Thị Ngọc Huyền ở vòng 16 diễn ra chiều cùng ngày.

Trong khi đó, vòng 16 pool nam cũng quy tụ hàng loạt tên tuổi đáng chú ý như Nguyễn Hoàng Minh Tài, Lim Leng, Tất Duy Kiên, Nguyễn Trường Quốc, Vũ Tuấn Anh, Cao Văn Hào, Quách Vĩ Nam, Hồ Sở Phát, Châu Chiêu Minh và Lương Chí Dũng.

Ngày 11/10, nội dung carom 3 băng nam và pool nam sẽ tiếp tục thi đấu 2 vòng knock-out gồm vòng 1/8 và tứ kết. Ở 2 nội dung nữ, các trận bán kết diễn ra lúc 9h30, trước khi chung kết được tổ chức vào 12h30 để xác định những nhà vô địch. Lễ trao giải cho 2 nội dung nữ dự kiến diễn ra lúc 14h cùng ngày.