Hot girl Tú Trinh gây bất ngờ, Quyết Chiến rơi vào bảng “tử thần” tại “World Cup bi-a Việt Nam”

🔥 Người đẹp Tú Trinh gây bất ngờ

Tâm điểm ngày thi đấu 9/9 tại giải Billiards Tour 2 HBSF Cúp MIN Table 2026 là các trận đấu loại trực tiếp vòng 1/8 nội dung carom 3 băng nữ diễn ra vào tối cùng ngày.

Tú Trinh gây bất ngờ khi thắng á quân quốc gia

Bất ngờ lớn đã xảy ra khi nữ cơ thủ xinh đẹp Nguyễn Tú Trinh giành chiến thắng trước nhà đương kim á quân quốc gia Hứa Thảo Huyền. Tú Trinh nhập cuộc ấn tượng với những series ghi điểm tốt, qua đó tạo lợi thế 16-9 trong hiệp đầu. Dù Thảo Huyền nỗ lực bám đuổi, Tú Trinh vẫn duy trì được khoảng cách an toàn để giành chiến thắng chung cuộc 30-23, qua đó ghi tên mình vào tứ kết.

Tú Trinh cũng đang là một trong hai ứng viên sáng giá cho danh hiệu “Series Xuất sắc” với đường cơ 6 điểm. Người còn lại đang cùng giữ thành tích này là Hồ Thị Yến Nhi. Nữ cơ thủ này cũng có series 6 điểm ấn tượng để đánh bại Lê Thị Ngọc Mai, giành vé vào tứ kết.

Bùi Xuân Vàng trở thành hiện tượng thú vị khi tiến sâu ở cả 2 môn trái ngược nhau

Ngoài Tú Trinh và Yến Nhi, những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch như Nguyễn Đức Yến Sinh, Nguyễn Thị Bích Trâm, Lê Thị Ngọc Huệ và đặc biệt là nhà vô địch pool quốc gia Bùi Xuân Vàng cũng đã giành quyền đi tiếp.

Bùi Xuân Vàng trải qua một ngày thi đấu bận rộn. Trong buổi sáng, nữ cơ thủ giành 2 chiến thắng ở nội dung pool nữ trước Đinh Thị Thanh Nga và Dương Yến Vy để lọt vào vòng 16. Sau đó, cô tiếp tục tranh tài ở carom 3 băng và xuất sắc giành vé vào tứ kết.

💥 Ngoạn mục đường cơ 18 điểm

Ở nội dung carom 3 băng nam, các ứng viên cho những giải thưởng phụ cũng dần lộ diện.

Nguyễn Công Thành gây ấn tượng mạnh với đường cơ 18 điểm, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu cuộc đua “Series Xuất sắc” của Tour 2 HBSF 2026. Trong khi đó, Chương Thanh Nhân đang tạm giữ danh hiệu “Best Game” với hiệu suất ấn tượng 3 điểm cho một lượt cơ.

Nguyễn Công Thành có series 18 điểm

Chiêm Hồng Thái, người vừa trở về sau khi tham dự World Cup tại Bỉ, cũng tiếp tục thể hiện phong độ tốt. Cơ thủ này giành 2 chiến thắng liên tiếp trước Nguyễn Hoài Thanh Phúc và Nguyễn Minh Trí để giành quyền đi tiếp tại Round 3.

👀 Quyết Chiến rơi vào bảng “tử thần”

Ngày 10/9, giải tiếp tục diễn ra với 4 nội dung thi đấu. Tâm điểm được hướng về carom 3 băng nam tại Round 4, nơi hàng loạt cao thủ hàng đầu Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái…đồng loạt xuất trận.

Lịch đấu bảng C "tử thần" của Quyết Chiến trong ngày 10/9

Đáng chú ý, bảng C của Trần Quyết Chiến được xem là “bảng tử thần” khi quy tụ tới 4 cơ thủ đáng gờm gồm Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái và Chương Thanh Nhân. 32 cơ thủ được chia vào 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai cơ thủ dẫn đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng knock-out.

Bên cạnh carom 3 băng nam, ngày 10/9 còn diễn ra các trận tứ kết carom 3 băng nữ, xác định những tay cơ cuối cùng góp mặt ở vòng 16 pool nữ và các trận đấu vòng chính nội dung pool nam với nhiều hảo thủ.