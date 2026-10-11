Cựu hoa khôi quần vợt Bouchard khoe dáng đẹp khó cưỡng với bộ đồ da rắn

Thả dáng quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng tại Las Vegas

Sau khi hoàn thành công việc bình luận giải quần vợt Wimbledon cho đài BBC và tham dự các sự kiện tại New York, cựu số 5 thế giới Eugenie Bouchard đã tự thưởng cho mình chuyến nghỉ dưỡng tại Las Vegas.

Eugenie Bouchard khoe vóc dáng quyến rũ trong chiếc váy họa tiết da rắn tại Las Vegas.

Trên trang Instagram cá nhân sở hữu 2,2 triệu người theo dõi, mỹ nhân 32 tuổi người Canada đã chia sẻ những khoảnh khắc thả dáng khoe vóc dáng thon gọn trên chiếc ghế sofa trong phòng khách sạn sang trọng.

Cựu tay vợt người Canada thoải mái tạo dáng trong phòng khách sạn sang trọng.

Bộ váy xẻ sâu với họa tiết da rắn độc đáo nhanh chóng nhận được hàng loạt lời khen ngợi từ người hâm mộ. Trước đó, người đẹp từng gây chú ý với những nhận xét hài hước về trang phục thi đấu của Carlos Alcaraz tại US Open.

Loạt ảnh mới tại Las Vegas của cô nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận ca ngợi vẻ đẹp quyến rũ và gu thời trang ấn tượng của cựu á quân Wimbledon.

Bouchard gây ấn tượng tốt khi đảm nhận vai trò bình luận viên Wimbledon cho BBC.

Sự nghiệp đa dạng sau khi rời sân quần vợt đỉnh cao

Bouchard từng là một trong những tên tuổi thu hút nhất của làng quần vợt nữ thế giới khi từng vươn lên vị trí số 5 trên bảng xếp hạng WTA. Mùa hè vừa qua, cô tiếp tục khẳng định sức hút ở vai trò mới khi tham gia đội ngũ bình luận viên của BBC tại giải Wimbledon, đồng thời chia sẻ nhiều khoảnh khắc hậu trường thú vị với người hâm mộ.

Bouchard sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ lên tới 2,2 triệu trên Instagram.

Sau khi khép lại sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp, người đẹp Canada không chỉ bận rộn với các hợp đồng truyền thông và thời trang mà còn thử sức ở bộ môn pickleball.

Phong cách sống năng động cùng nhan sắc cuốn hút giúp cô tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Cô đã tuyên bố giải nghệ sự nghiệp quần vợt vào năm ngoái.