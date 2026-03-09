Bạo lực bùng nổ sau trận derby nóng bậc nhất bóng đá thế giới

Đại chiến giữa Rangers và Celtic (Old Firm Derby) được xếp vào nhóm các trận derby nóng nhất thế giới, bên cạnh Boca Juniors vs River Plate và Galatasaray vs Fenerbahce. Trên sân Ibrox, 50.000 CĐV đã lấp đầy chỗ trống để theo dõi trận derby Scotland tâm điểm ở mùa giải này. Trận đấu kịch tính đến phút bù giờ và phải phân định bằng loạt luân lưu may rủi. Khi Celtic giành chiến thắng nghẹt thở, CĐV của Rangers đã mất bình tĩnh.

CĐV Celtic nhảy qua cả hàng rào để ăn mừng chiến thắng nghẹt thở. Đây là khởi đầu cho sự hỗn loạn trên sân Ibrox. Sau đó, đám đông CĐV của Rangers cũng tràn xuống sân.

Theo Daily Record, nhiều CĐV Rangers chạy xuống mặt cỏ trong tâm trạng giận dữ. Họ tìm kiếm CĐV của Celtic để tấn công. Thậm chí là đụng độ với các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Celtic.

Araujo của Celtic đang đối đầu trực tiếp với một CĐV đội chủ nhà. Những người xung quanh phải can ngăn Araujo. Trên Record Sport, cựu trọng tài Des Roache của Scotland nói ông xấu hổ khi chứng kiến cảnh tượng này. Các phóng viên có mặt trên sân tiết lộ một nhân viên của Celtic bị hành hung. Cvancara, người sút quả phạt đền quyết định, được thấy có vết máu trên người nhưng không rõ đến từ đâu.

Một CĐV đổ máu sau cuộc đụng độ. Anh được nhân viên an ninh đứng vòng tròn để bảo vệ, đồng thời được nhân viên y tế chăm sóc.

Nhiều cầu thủ Celtic lao vào cuộc ẩu đả trên sân. Các nhân viên an ninh lần lượt hộ tống các cầu thủ ra ngoài.

Sự có mặt kịp thời của đội ngũ an ninh giúp bầu không khí căng thẳng trên sân Ibrox không vượt quá tầm kiểm soát. Lúc này, CĐV quá khích vẫn ném pháo sáng xuống sân.

Sau cuộc đụng độ trên sân, rất nhiều CĐV nhờ nhân viên an ninh dìu khỏi sân.

Bên ngoài sân Ibrox, hàng trăm cảnh sát Scotland được huy động để hộ tống toàn đội Celtic ra về.

Tại Scotland, mối thù giữa Rangers và Scotland bắt nguồn từ căng thẳng tôn giáo và chính trị. Trận derby này đã "nóng" từ 100 năm trước, gây nên một loạt sự cố làm chấn động bóng đá thế giới. Năm 1980, hàng trăm CĐV của 2 đội đã tràn xuống sân, hỗn chiến với ống nước, gạch và chai lọ, khiến 200 người bị bắt giữ. Theo Bleacher Report, từ năm 1996 đến 2003, có 8 người chết liên quan đến trận derby này.