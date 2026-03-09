Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mbappe chấn thương chưa khỏi, vẫn gây chú ý khi hẹn hò mỹ nhân điện ảnh

Sự kiện: Real Madrid Kylian Mbappe

Trong thời gian nghỉ thi đấu để hồi phục chấn thương đầu gối, tiền đạo Kylian Mbappe bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông khi bị đồn đang hẹn hò với nữ diễn viên nổi tiếng Ester Exposito.

Tin đồn tình ái với mỹ nhân Netflix

Trong lúc tạm rời xa sân cỏ vì chấn thương, ngôi sao của Real Madrid, Kylian Mbappe, bất ngờ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội khi xuất hiện tin đồn anh đang hẹn hò với nữ diễn viên người Tây Ban Nha Ester Exposito.

Tin đồn tình ái với mỹ nhân Netflix

Tin đồn tình ái với mỹ nhân Netflix

Theo nhiều nguồn tin tại Pháp, cả hai được nhìn thấy đi cùng nhau tại Paris trong thời gian Mbappe trở về quê nhà để hồi phục chấn thương đầu gối. Những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tiền đạo 27 tuổi và nữ diễn viên 26 tuổi dùng bữa tối thân mật tại một nhà hàng sang trọng ở thủ đô nước Pháp.

Tin đồn càng lan rộng khi blogger người Pháp Aqababe tiết lộ rằng cặp đôi đã xuất hiện tại quán bar Pullman và tỏ ra vô cùng thân mật. Trong bài đăng gây chú ý trên mạng xã hội, Aqababe khẳng định họ “hôn nhau suốt đêm”.

Hiện tại, cả Mbappe và Exposito đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về mối quan hệ này. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện hai người đã theo dõi nhau trên Instagram, khiến tin đồn càng có thêm cơ sở.

Trước đó, Mbappe từng vướng tin đồn hẹn hò với người mẫu Rose Bertram. Trong khi đó, Exposito ngôi sao từng góp mặt trong bộ phim Bandidos gần đây cũng được cho là có liên hệ tình cảm với nhà tạo mẫu người Mexico Nini Velez.

Mbappe tập trung hồi phục chấn thương

Trong khi chuyện đời tư gây xôn xao, Mbappe vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối khiến anh phải nghỉ thi đấu từ tháng 12. Tiền đạo người Pháp hiện được cho là khó kịp bình phục để tham dự trận lượt đi vòng knock out UEFA Champions League giữa Real Madrid và Man City.

Dù vậy, đội bóng “Hoàng gia Tây Ban Nha” vẫn theo dõi sát sao tình trạng của chân sút chủ lực. Thành viên ban huấn luyện, Alvaro Arbeloa, đã cập nhật về quá trình hồi phục của Mbappe.

Ông cho biết: “Tôi nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày. Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình của cậu ấy, xem cậu ấy thế nào”.

Cựu hậu vệ Real Madrid nói thêm: “Chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng của anh ấy từng ngày. Anh ấy đang hồi phục tốt hơn mỗi ngày. Tất cả các quyết định này đều được các bác sĩ của câu lạc bộ giám sát”.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Mbappe có thể kịp trở lại cho trận lượt về vào ngày 17/3. Trong thời gian dưỡng thương, tiền đạo người Pháp vẫn tận dụng quãng nghỉ để thư giãn, thậm chí vừa hoàn thành kỳ thi lấy bằng lái xe một cột mốc cá nhân nhỏ nhưng khiến người hâm mộ thích thú.

Mbappe chấn thương chưa khỏi, vẫn gây chú ý khi hẹn hò mỹ nhân điện ảnh - 2

Mbappe chấn thương chưa khỏi, vẫn gây chú ý khi hẹn hò mỹ nhân điện ảnh - 3

Mbappe chấn thương chưa khỏi, vẫn gây chú ý khi hẹn hò mỹ nhân điện ảnh - 4

-09/03/2026 09:10 AM (GMT+7)
