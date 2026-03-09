Xavi tố cáo Laporta dối trá, ngăn Messi trở lại Barcelona

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Xavi tố cáo Laporta dối trá, ngăn Messi trở lại Barcelona

Sự kiện: La liga 2025-26 Lionel Messi Barcelona

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez khẳng định cựu chủ tịch Joan Laporta đã cố tình phủ quyết việc Lionel Messi trở lại CLB vào năm 2023.

Trong cuộc phỏng vấn gây sốc với tờ La Vanguardia chỉ 1 tuần trước cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona, Xavi đã liên tục tung ra hàng loạt phát ngôn đáng chú ý. Trong đó, ông khẳng định bản thân đã thuyết phục Messi trở lại Barcelona vào năm 2023 nhưng Laporta lại phá hỏng tất cả.

Xavi chia sẻ cụ thể: "Laporta không nói thật. Messi đã đồng ý trở lại Barcelona. Vào tháng 1/2023, sau khi Messi vô địch World Cup, chúng tôi liên lạc và cậu  ấy bảo rất hào hứng trở lại, tôi thấy rõ điều đó. 

Messi bị Laporta ngăn trở lại Barcelona&nbsp;

Messi bị Laporta ngăn trở lại Barcelona 

Chúng tôi nói chuyện đến tận tháng 3 rồi tôi bảo Messi: "Khi nào cậu đồng ý, tôi sẽ báo chủ tịch Laporta vì đây là nước đi tốt về mặt chuyên môn. Rồi chuyện gì xảy ra? Chủ tịch Laporta bắt đầu đàm phán hợp đồng với bố của Messi, chúng tôi đã có sự chấp thuận của La Liga, nhưng chính chủ tịch đã phá hủy tất cả. Laporta có giải thích lý do không? Laporta nói với tôi, tôi trích nguyên văn, rằng nếu Messi trở lại, cậu ấy sẽ gây chiến với ông ấy và ông ấy không thể để điều đó xảy ra.

Sau đó, đột nhiên Messi dừng trả lời điện thoại của tôi vì Barcelona ngừng các thỏa thuận. Tôi gọi cho bố cậu ấy và nói: "Không thể thế được". Ông ấy bảo: "Nói chuyện với chủ tịch đi". Tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi đã nói chuyện với Messi suốt 5 tháng, mọi thứ đã xong xuôi.

Có mất thời gian dài trước khi tôi nói chuyện lại với Messi không? Có, vì cậu ấy nghĩ tôi là một phần của toàn bộ kế hoạch. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa tôi và Messi, nhưng giờ đã ổn trở lại.

Cậu ấy giờ đã biết, đã hiểu, nhưng có giai đoạn tôi không thể liên lạc được với cậu ấy. Thật đáng tiếc, nhưng đó là do những người khi ấy nắm quyền ở Barcelona".

Trong khi đó, Laporta từng tiết lộ trong 1 cuốn sách rằng phía Messi không hồi âm lời mời trở lại Barcelona. Xavi tố Laporta không nói thật ở điểm này.

Thương vụ trở lại Barcelona đổ bể khiến Messi quyết định đến Inter Miami sau khi hết hợp đồng với PSG. Hiện anh tận hưởng cuộc sống hạnh phúc tại đội bóng này. 

