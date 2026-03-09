Xavi tố cáo Laporta dối trá, ngăn Messi trở lại Barcelona

Trong cuộc phỏng vấn gây sốc với tờ La Vanguardia chỉ 1 tuần trước cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona, Xavi đã liên tục tung ra hàng loạt phát ngôn đáng chú ý. Trong đó, ông khẳng định bản thân đã thuyết phục Messi trở lại Barcelona vào năm 2023 nhưng Laporta lại phá hỏng tất cả.

Xavi chia sẻ cụ thể: "Laporta không nói thật. Messi đã đồng ý trở lại Barcelona. Vào tháng 1/2023, sau khi Messi vô địch World Cup, chúng tôi liên lạc và cậu ấy bảo rất hào hứng trở lại, tôi thấy rõ điều đó.

Messi bị Laporta ngăn trở lại Barcelona

Chúng tôi nói chuyện đến tận tháng 3 rồi tôi bảo Messi: "Khi nào cậu đồng ý, tôi sẽ báo chủ tịch Laporta vì đây là nước đi tốt về mặt chuyên môn. Rồi chuyện gì xảy ra? Chủ tịch Laporta bắt đầu đàm phán hợp đồng với bố của Messi, chúng tôi đã có sự chấp thuận của La Liga, nhưng chính chủ tịch đã phá hủy tất cả. Laporta có giải thích lý do không? Laporta nói với tôi, tôi trích nguyên văn, rằng nếu Messi trở lại, cậu ấy sẽ gây chiến với ông ấy và ông ấy không thể để điều đó xảy ra.

Sau đó, đột nhiên Messi dừng trả lời điện thoại của tôi vì Barcelona ngừng các thỏa thuận. Tôi gọi cho bố cậu ấy và nói: "Không thể thế được". Ông ấy bảo: "Nói chuyện với chủ tịch đi". Tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi đã nói chuyện với Messi suốt 5 tháng, mọi thứ đã xong xuôi.

Có mất thời gian dài trước khi tôi nói chuyện lại với Messi không? Có, vì cậu ấy nghĩ tôi là một phần của toàn bộ kế hoạch. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa tôi và Messi, nhưng giờ đã ổn trở lại.

Cậu ấy giờ đã biết, đã hiểu, nhưng có giai đoạn tôi không thể liên lạc được với cậu ấy. Thật đáng tiếc, nhưng đó là do những người khi ấy nắm quyền ở Barcelona".

Trong khi đó, Laporta từng tiết lộ trong 1 cuốn sách rằng phía Messi không hồi âm lời mời trở lại Barcelona. Xavi tố Laporta không nói thật ở điểm này.

Thương vụ trở lại Barcelona đổ bể khiến Messi quyết định đến Inter Miami sau khi hết hợp đồng với PSG. Hiện anh tận hưởng cuộc sống hạnh phúc tại đội bóng này.