Người đẹp dược sĩ vô địch 55km, hot girl Vy Phan than "quá khổ” ở giải Măng Đen Trail

🔝 Giang Nguyễn vô địch 55km Măng Đen Trail, Vy Phan “không dám làm lại vì quá khổ”

Giải chạy địa hình Măng Đen LaLa Trail 2026 diễn ra ngày 7/3 tại Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là giải chạy được hệ thống Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) công nhận đạt chuẩn UTMB Index. Giải có 5 cự ly gồm 10km, 25km, 55km, 75km và 100km với cung đường chạy khắc nghiệt, đủ thử thách thể lực vừa để người chạy cảm nhận được vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng.

Giang Nguyễn đạt top 1 cự ly 55km

Trong số VĐV tham gia tranh tài, Nguyễn Thị Trà Giang (hay gọi là Giang Nguyễn) là một trong những gương mặt gây chú ý. Chân chạy người Hà Tĩnh có công việc chính là dược sĩ, có vóc dáng nhỏ bé, chỉ cao 1m50 và nụ cười thân thiện. Bắt đầu chạy bộ từ năm 2020, Giang Nguyễn liên tục đứng bục các giải marathon khắp cả nước.

Tại Măng Đen LaLa Trail 2026, Giang Nguyễn gây chú ý khi gần nửa đêm trước ngày tranh tài mới đến check-in. Trong cuộc đua sau đó, cô xuất sắc về nhất cự ly 55km nữ với thời gian 7 giờ 38 phút 34 giây, ít hơn khoảng 18 phút so với người về thứ 2 là Trần Thị Minh Thùy (7 giờ 46 phút 3 giây).

Vy Phan đạt top 3 cự ly 75km nữ

Trong khi đó, một hot girl nổi tiếng khác là Vy Phan đạt top 3 chung cuộc ở cự ly 75km với thời gian 13 giờ 58 phút. Tuy nhiên, người đẹp cho biết “không dám làm lại vì quá khổ”.

Ở cự ly cao nhất giải là 100km nam, hai VĐV Đào Quang Cường và Đỗ Trung Kiên cùng đạt top 1 khi nắm tay nhau về đích với thời gian 15 giờ 51 phút 29 giây. Ở 100km nữ, Nguyễn Thị Nguyệt vô địch trong 16 giờ 42 phút 23 giây. Phải nói thêm, giải đấu này có sự tham dự của nhiều VD9V ngoại quốc nhưng hầu hết chức vô địch đều thuộc về các chân chạy Việt Nam.

😆 Hot girl Trịnh Lệ tươi tắn tại đường chạy Côn Sơn, Kiếp Bạc

Cũng trong ngày 7/3, giải chạy bán marathon mang tên “Côn Sơn, Kiếp Bạc - Hành trình di sản thế giới” đã diễn ra tại thành phố Hải Phòng thu hút gần 1000 chân chạy tham gia.

Hot girl Trịnh Lệ tươi tắn tranh tài

Với vóc dáng chuẩn mực nhờ thường xuyên tập thể thao, đặc biệt là gym, hot girl làng chạy Trịnh Lê gây chú ý với hình ảnh tươi tắn, nụ cười tỏa nắng và cũng không kém phần nóng bỏng khi tranh tài cự ly 21km nữ.

“Hôm nay thời tiết rất đẹp. Nhờ tập luyện thường xuyên trong dịp Tết mà thể lực của tôi vẫn được đảm bảo. Thời gian xuất phát vào khoảng 6h20 sáng nên tôi cũng không cần dậy quá sớm như một số giải khác. Tôi hài lòng về phần thi đấu của mình hôm nay và sẽ hướng đến 2 giải Tây Hồ Marathon 2026 và Hà Nội Trail vào tháng 4 tới”, Trịnh Lệ chia sẻ.