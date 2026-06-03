Nóng nhất thể thao sáng 3/6: Alcaraz trở lại tập luyện, hướng tới ngày tái xuất

Alcaraz trở lại tập luyện, hướng tới ngày tái xuất

Carlos Alcaraz gần như không chia sẻ nhiều về tình trạng cổ tay trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong bài đăng trên Instagram với tiêu đề “Một tháng 5 thật khác biệt!”, tay vợt người Tây Ban Nha đã hé lộ phần nào quá trình tập luyện hiện tại.

Alcaraz tập luyện bằng tay không thuận để hỗ trợ quá trình hồi phục

Bên cạnh những hình ảnh đón sinh nhật cùng gia đình hay vui chơi trên bãi biển, Alcaraz còn đăng tải đoạn video tập luyện tại Học viện Carlos Alcaraz ở Murcia (Tây Ban Nha).

Dù vẫn phải đeo nẹp cố định cổ tay, tay vợt người Tây Ban Nha đã bắt đầu thực hiện các bài tập đánh bóng trên sân. Đáng chú ý, anh chỉ sử dụng tay trái, tay không thuận, để thực hiện các cú đánh, trong khi tay phải được dùng để mô phỏng động tác.

Theo trang Puntodebreak.com, đội ngũ của Alcaraz đang áp dụng phương pháp được gọi là "cross education" (giáo dục chéo thần kinh cơ). Phương pháp này có thể mang lại những tác động tích cực cho cổ tay phải của Alcaraz đang bị hạn chế vận động.

Ngoài các bài tập đơn, Alcaraz còn xuất hiện trong một trận đánh đôi cùng em trai Alvaro. Một lần nữa, anh chỉ sử dụng tay trái để thực hiện các cú đánh.

Sabalenka kêu gọi Roland Garros tăng số trận đấu nữ vào buổi tối

Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka đã bày tỏ hy vọng ban tổ chức Roland Garros bố trí nhiều trận đấu đơn nữ hơn vào khung giờ thi đấu buổi tối, sau chiến thắng trước Naomi Osaka ở vòng 4. Trận đấu giữa Sabalenka và Osaka đã chấm dứt chuỗi 33 phiên đấu tối liên tiếp chỉ dành cho các trận đơn nam.

Ngôi sao người Belarus nói: “Tôi nghĩ việc họ đưa trận đấu của chúng tôi vào phiên đấu tối hôm nay là quyết định đúng đắn. Bầu không khí trên sân cũng như sự chú ý mà trận đấu này nhận được sẽ cho họ thấy rằng trong tương lai, họ nên cân nhắc đưa các trận đấu nữ vào khung giờ buổi tối, ít nhất là thỉnh thoảng. Vì vậy, tôi hy vọng đây sẽ là sự khởi đầu. Giống như chúng tôi vừa mở ra cánh cửa cho những phiên đấu tối dành cho quần vợt nữ”.

Joshua phản pháo Tyson Fury

Sau nhiều năm chờ đợi, Anthony Joshua và Tyson Fury được cho là đã ký thỏa thuận đối đầu sau khi hoàn thành các trận đấu khởi động riêng trong quý cuối cùng của năm 2026. Và đúng như dự đoán, những màn công kích bằng lời nói đã bắt đầu từ rất sớm.

Mới đây, Fury đã nhắm vào Joshua sau chiến thắng của Daniel Dubois trước Fabio Wardley. Fury nhắc lại việc Dubois từng nhiều lần đánh ngã Joshua trong trận thắng gây chấn động hồi năm 2024. Tuy nhiên, Joshua nhanh chóng đáp trả và cho rằng đối thủ đang quá bận tâm tới mình thay vì tập trung vào sự nghiệp của chính bản thân.

Joshua nói: “Tôi chỉ cảm thấy rằng nếu thực sự là một người dẫn đầu, anh ta không thể sống nhờ thành công của người khác. Đó là thành công của Dubois. Tại sao anh ta lại ngồi đó và nghĩ rằng vì Dubois thành công nên điều đó cũng phản ánh những gì anh ta đã làm?

Điều đó cho thấy kiểu tư duy mà anh ta đang có. Đó không phải tư duy của một người đứng đầu. Một người thực sự dẫn đầu sẽ tự tạo ra con đường của riêng mình và nói về những gì bản thân đã làm được”.

Norris đánh giá cao Ferrari trước chặng Monaco GP

Nhà đương kim vô địch thế giới Lando Norris tin rằng một trong hai tay đua Ferrari là Charles Leclerc hoặc Lewis Hamilton sẽ là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí pole tại Monaco GP cuối tuần này, nhờ thế mạnh nổi bật ở những góc cua tốc độ thấp.

Norris nhận định: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ Ferrari sẽ giành pole tại Monaco. Khả năng vận hành của họ ở những góc cua tốc độ thấp vượt trội hơn tất cả các đội còn lại. Tôi luôn mong chờ Monaco vì đó là Monaco. Tôi đã có kết quả rất tốt ở đây năm ngoái và đó là một trong những cuối tuần đáng nhớ nhất của tôi.

Tuy nhiên, ở những lĩnh vực mà chúng tôi biết mình còn gặp khó khăn, điều đó không mang lại cho tôi nhiều sự tự tin để khẳng định McLaren sẽ vượt trội. Nhưng trong đua xe, mọi thứ đều có thể xảy ra”.