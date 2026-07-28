Nóng nhất thể thao sáng 28/7: Kiều nữ Eala hủy đánh đôi với Venus, Sinner được bênh vực

Alexandra Eala giải thích lý do hủy đánh đôi với Venus Williams

Alexandra Eala xác nhận cô không đủ thể trạng để thi đấu đồng thời cả nội dung đơn nữ và đôi nữ tại giải Citi Open, qua đó quyết định dừng kế hoạch đánh cặp với Venus Williams. Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ khi Venus sau đó chọn Diana Shnaider làm đồng đội mới.

Alexandra Eala sẽ chỉ đánh đơn tại Citi Open

Mới tháng trước, Eala và Venus từng lần đầu kết hợp tại Bad Homburg, đánh bại Catherine Harrison và Alexandra Osborne trước khi dừng bước ở tứ kết. Eala cho rằng Venus xứng đáng có một người đồng đội có thể cống hiến trọn vẹn về thể chất, cảm xúc và tinh thần. Tay vợt Philippines hiện đứng thứ 28 thế giới.

Huyền thoại bênh vực quyết định rút lui của Sinner

Huyền thoại quần vợt Boris Becker cho rằng Jannik Sinner hoàn toàn đúng khi quyết định rút khỏi giải Masters 1000 tại Montreal. Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon, tay vợt số một thế giới dự kiến bắt đầu mùa sân cứng Bắc Mỹ tại Canadian Open.

Tuy nhiên, Sinner thông báo không tham dự giải đấu và khẳng định anh đã cân nhắc kỹ mọi yếu tố trước khi ưu tiên sức khỏe. Quyết định này nhận nhiều phản ứng trái chiều, song huyền thoại Becker tin rằng Sinner và đội ngũ của mình hiểu rõ điều gì là tốt nhất. Theo ông, việc bỏ Montreal giúp Sinner có sự chuẩn bị tốt hơn cho phần còn lại của mùa sân cứng Bắc Mỹ.

Ankalaev sẵn sàng đấu Paulo Costa, nhưng cảnh báo đối thủ

Magomed Ankalaev muốn trở lại cuộc đua tranh đai UFC, song anh cũng sẵn sàng bước vào một trận đấu mang tính thù địch với Paulo Costa. Sau màn trình diễn gây thất vọng tại UFC Abu Dhabi, Costa đã công khai chỉ trích Ankalaev trên mạng xã hội.

Trong trận đấu với Bogdan Guskov, Ankalaev kiểm soát phần lớn thời gian trước khi kết thúc đối thủ ở hiệp năm, nhưng màn trình diễn thiếu hấp dẫn khiến khán giả tại Etihad Arena không hài lòng. Trong khi đó, Costa vừa gây tiếng vang ở hạng dưới nặng sau khi chuyển lên từ hạng trung, với chiến thắng knock-out trước Azamat Murzakanov.

Toto Wolff nổi giận, chỉ trích đối thủ F1 sau chặng Hungary

Toto Wolff không giấu được sự thất vọng sau Grand Prix Hungary, đặc biệt khi Mercedes tiếp tục gặp vấn đề trong cuộc đua. Ông chỉ trích các kỹ sư của những đội đua khác vì không phản ứng kịp thời trước cờ xanh.

Ở phía Mercedes, George Russell cũng trải qua khởi đầu tồi tệ khi chiếc xe chuyển sang chế độ chống chết máy ngay lúc xuất phát, khiến anh bị phần lớn đối thủ vượt qua trước góc cua đầu tiên. Dù nỗ lực trở lại và cán đích thứ bảy, Russell vẫn không thể có được kết quả như kỳ vọng. Trong khi đó, Kimi Antonelli về thứ ba và gia tăng lợi thế trước Hamilton.