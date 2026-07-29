Nóng nhất thể thao sáng 29/7: Cựu sao Italia ủng hộ quyết định của Sinner

Cựu sao Italia ủng hộ quyết định của Sinner

Cựu số 9 thế giới, Fabio Fognini cho rằng Jannik Sinner đã rất đúng đắn trong quyết định từ bỏ Canadian Open. “Tôi không ngạc nhiên về quyết định này của Sinner. Cậu ấy cần đảm bảo thể lực cho US Open. Đó sẽ là cơ hội cho Musetti hay Berrettini tại Montreal sắp tới. Thật tiếc vì tôi đã giải nghệ. Thời của tôi, hiếm khi nào Federer, Nadal hay Djokovic từ bỏ giải ATP 1000 nếu họ khỏe mạnh”.

Fognini và Sinner

Kết thúc giải cờ tướng giao hữu Việt Nam – Trung Quốc

Sau những ngày tranh tài sôi nổi, giải cờ tướng giao hữu Việt Nam – Trung Quốc đã kết thúc với phần thắng chung cuộc nghiêng về các kỳ thủ Trung Quốc. Sau 200 ván đấu, tổng tỉ số là 119-81 nghiêng về phía kỳ thủ nước bạn. Nếu tính tỉ số vòng, Việt Nam thua 2-8. Mặc dù vậy, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo của Việt Nam đứng đầu bảng thành tích cá nhân với 15 điểm.

Cựu sao F1 yêu cầu hình phạt nặng cho Carlos Sainz

Carlos Sainz đã va chạm với Oscar Piastri tại Hungarian GP và bị phạt trừ 5 giây vào thành tích tổng. Tuy nhiên, theo cựu tay đua F1, Ralf Schumacher, hình phạt này là quá nhẹ. “Tôi vô cùng tức giận khi thấy tình huống đó. Cả hai đều nằm trong nhóm không kiếm được điểm nhưng khi tay đua đang dẫn đầu xuất hiện, Sainz đột nhiên đâm xe. Ai cũng biết điều đó có ý nghĩa gì. Hình phạt như vậy là quá nhẹ”.

Jon Jones buông lời cực tự tin

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Jon Jones cực tự tin khi nói rằng sẽ hạ gục Alex Pereira cực nhanh nếu thượng đài cùng nhau. “Tôi đã xem Pereira tập luyện. Tôi thấy trình độ vật của cậu ta rất kém. Alex khá nhỏ con so với hạng cân siêu nặng. Tôi cảm thấy sức mạnh thể chất của mình vượt trội hơn hẳn. Tôi có thể quật và khóa siết cậu ta rất nhanh”.