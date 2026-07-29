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Trực tiếp chuyển nhượng 29/7: Liverpool đạt thỏa thuận với Barcola

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè

Những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng châu Âu hè 2026.

Diễn biến
Liverpool đạt thỏa thuận với Barcola

Tờ L’Equipe (Pháp) cho biết tiền đạo Bradley Barcola đã đạt thỏa thuận hợp đồng với Liverpool sau khi anh có cuộc đối thoại trực tiếp với HLV Andoni Iraola. Giờ vấn đề sẽ chỉ là giữa Liverpool với Paris Saint-Germain, PSG đang đòi mức giá 145 triệu bảng cho cầu thủ này.

Trực tiếp chuyển nhượng 29/7: Liverpool đạt thỏa thuận với Barcola - 1

Barca 2 lần bị từ chối vụ Kroupi

Nhiều nguồn tin cho biết Barcelona trong hè này đã 2 lần hỏi giá với Bournemouth cho tiền đạo Eli Junior Kroupi, ngôi sao tuổi teen đã nổi lên trong mùa qua. Tuy nhiên mức giá của Barca đề nghị đều dưới 100 triệu euro và đều bị Bournemouth khước từ. Tín hiệu này cho thấy Barca cũng không hẳn theo đuổi quyết tâm với Julian Alvarez dù ra sức gây bất an với Atletico Madrid.

Juventus hỏi mượn Zirkzee

Tờ Tuttosport cho biết Juventus đã đặt vấn đề với MU để hỏi mượn Joshua Zirkzee, kèm điều khoản mua đứt trong mùa hè năm sau. MU đã mở cửa cho việc để Zirkzee ra đi nhưng họ chưa có câu trả lời cho Juventus.

Arsenal đòi 18 triệu euro cho Fabio Vieira

Báo chí Đức cho biết Hamburg khi hỏi mua Fabio Vieira từ Arsenal đã bị hét mức giá 18 triệu euro. Đây sẽ là mức phí kỷ lục của CLB khi trước đây họ trả cao nhất cũng chỉ 14 triệu euro. Vieira đã không còn trong kế hoạch của Arsenal và đã được cho phép ra đi.

Konsa là mục tiêu của Liverpool?

Đang xuất hiện tin đồn rằng trung vệ Ezri Konsa là mục tiêu của Liverpool nằm tăng cường hàng phòng ngự. Hàng thủ mùa trước của Liverpool đá không tốt và mùa này họ vẫn còn phải theo dõi thể trạng của Leoni và Jacquet, trong khi Joe Gomez vừa chấn thương.

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Trực tiếp chuyển nhượng 28/7: MU tính cướp mục tiêu "hot" của Chelsea
Trực tiếp chuyển nhượng 28/7: MU tính cướp mục tiêu "hot" của Chelsea

Những diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 của các CLB châu Âu.

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/07/2026 01:40 AM (GMT+7)
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