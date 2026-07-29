Trực tiếp chuyển nhượng 29/7: Liverpool đạt thỏa thuận với Barcola

Barca 2 lần bị từ chối vụ Kroupi

Nhiều nguồn tin cho biết Barcelona trong hè này đã 2 lần hỏi giá với Bournemouth cho tiền đạo Eli Junior Kroupi, ngôi sao tuổi teen đã nổi lên trong mùa qua. Tuy nhiên mức giá của Barca đề nghị đều dưới 100 triệu euro và đều bị Bournemouth khước từ. Tín hiệu này cho thấy Barca cũng không hẳn theo đuổi quyết tâm với Julian Alvarez dù ra sức gây bất an với Atletico Madrid.