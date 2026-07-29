"Dậy sóng" vụ FIFA rao bán World Cup cho thông gia nhà Trump: UEFA kêu gọi tẩy chay

Trong một diễn biến đang gây sôi sục với giới quản trị thể thao, FIFA đã công bố kế hoạch “cổ phần hóa” giải đấu World Cup và rao bán cổ phần thiểu số của giải đấu này cho các đơn vị bên ngoài. Mục đích của kế hoạch này không gì khác ngoài kiếm tiền đút túi cho các quan chức hàng đầu của tổ chức này.

Joshua Kushner, nhà đầu tư công nghệ đang đàm phán mua cổ phần của World Cup

Theo tờ Financial Times, những người đứng đầu FIFA đang làm việc với các lãnh đạo ở tập đoàn ngân hàng JPMorgan nhằm tiến hành việc bán 20% cổ phần của World Cup. Dự án này sẽ mang tới hàng tỷ USD cho FIFA, khi giải đấu World Cup hiện đã được liệt kê là tài sản sở hữu của một đơn vị thương mại có trị giá 20 tỷ USD.

Người khởi xướng ý tưởng này, không phải ai khác, là chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Và nguồn tin cho biết bên hỏi mua cổ phần được đứng đầu bởi Joshua Kushner, một nhà đầu tư công nghệ. Anh trai của Joshua Kushner là Jared Kushner, chồng của Ivanka Trump. Nói đến đó là độc giả có thể thấy thương vụ này có liên quan tới nhân vật tai to mặt lớn nào.

Trong thời gian qua Infantino đã có rất nhiều động thái cho thấy rõ sự thân thiết của ông này với chính phủ Mỹ, từ việc tổ chức giải Club World Cup 2025, trao “Giải thưởng Hòa bình FIFA”, cho tới vụ đình chỉ án treo giò của Folarin Balogun của ĐT Mỹ tại vòng knock-out World Cup 2026.

Gianni Infantino và Tổng thống Donald Trump trong lễ trao chức vô địch World Cup

World Cup 2026 là sự kiện tiêu điểm trong một chu kỳ 4 năm tài chính của FIFA và họ dự kiến sẽ thu về không dưới 13 tỷ USD từ giai đoạn này, tăng vọt so với 7,6 tỷ USD của giai đoạn World Cup 2022. Theo giới phân tích tài chính, FIFA có thể sẽ còn thu đậm lên tận hơn 18 tỷ USD cho giai đoạn 4 năm tiếp theo với tiêu điểm là World Cup 2030.

Theo Financial Times, FIFA xem cách tiếp cận nặng tính thương mại này là rất phù hợp để các liên đoàn thành viên có thêm tiền trợ cấp hàng năm từ tổ chức. Mỗi năm FIFA hiện đang trả cho mỗi liên đoàn 2 triệu USD bất kể quy mô, và dư luận đánh giá đây là nước đi để Infantino luôn thu được sự ủng hộ từ các quốc gia có nền bóng đá kém phát triển cho ghế chủ tịch của mình.

FIFA đã vấp phải sự chỉ trích trong thời gian diễn ra World Cup 2026 do giá vé tăng vọt, thậm chí FIFA còn lập luôn một kênh bán vé “chợ đen” để tự tay thu về lợi nhuận của việc bán lại vé. Nhưng sự mập mờ, thiếu tuân thủ quy định của chính tổ chức này quanh vụ Balogun đã dẫn đến sự phản đối kịch liệt của nhiều LĐBĐ tại châu Âu, khi FIFA nhúng tay trực tiếp vào việc làm ảnh hưởng đến diễn biến trên sân.

Vụ Balogun được hoãn thi hành án treo giò tại World Cup gây nhiều phẫn nộ

Trước kế hoạch của FIFA, mới đây UEFA đã ra thông cáo cho rằng FIFA đã xâm phạm chính những nguyên tắc tổ chức này đặt ra. UEFA cho rằng sự thương mại hóa trắng trợn của FIFA với giải đấu đông khán giả nhất thế giới sẽ khiến chính các khán giả khó có điều kiện theo dõi, thông cáo kết thúc với câu “Không ai trong chúng ta sở hữu bóng đá, World Cup không phải của FIFA đâu mà để bán”.

Gần đây đã xuất hiện một số lời bình luận từ các chính khách tại Anh, Pháp và Đức rằng đã đến lúc FIFA cần phải bị cảnh cáo cho hoạt động của mình. LĐBĐ các nước này lẫn các thành viên UEFA được kêu gọi tẩy chay không dự World Cup và cả các giải VĐQG châu Âu cũng không cử đội đến dự Club World Cup.