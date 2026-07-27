Nóng nhất thể thao sáng 27/7: Sinner được khen ngợi vì rút khỏi Canadian Open

Sinner được khen ngợi vì rút khỏi Canadian Open

Trên Twitter, huấn luyện viên cũ của Serena Williams, Rick Macci đã ca ngợi Jannik Sinner vì quyết định rút khỏi Canadian Open - giải Masters 1000 diễn ra từ 1/8 đến 13/8. Tay vợt số 1 thế giới đã tham gia 9 giải đấu trong năm 2026, thắng 44/47 trận nhưng chỉ góp mặt tại 2 giải từ tháng 5, đó là Roland Garros và Wimbledon.

Sinner sẽ không tham dự Canadian Open

Rick Macci cho hay: “Sinner biết điều gì tốt nhất cho cậu ấy về mặt tinh thần và thể chất. Lượng thời gian cậu ấy thi đấu rất khác so với bất kỳ tay vợt nào khác vì mỗi trận đấu đều phải giành chiến thắng. Đó là trạng thái tinh thần khác biệt so với bất kỳ ai. Luôn giữ vững động lực cao độ trong mỗi trận đấu, tràn đầy năng lượng và không hề nao núng là điều kỳ diệu về mặt tinh thần".

Zverev vẫn còn cơ hội lên ngôi số 1

Trả lời phỏng vấn Sport1, cựu tay vợt nữ Andrea Petkovic tin rằng Alexander Zverev vẫn còn cơ hội chinh phục ngôi số 1 ATP nếu duy trì phong độ ấn tượng như ở Roland Garros (vô địch) và Wimbledon (á quân): “Nếu Zverev duy trì phong độ như ở Wimbledon, cơ hội hoàn toàn có. Dĩ nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng vì Sinner và Alcaraz sẽ tiếp tục là những người dẫn đầu. Tôi có cảm giác Zverev như 2 còn người khác, càng về cuối mùa giải càng chơi hay".

Usyk tự tin Joshua đánh bại Fury

Trả lời phỏng vấn talkSPORT sau khi Anthony Joshua đánh bại Kristian Prenga, nhà cựu vô địch UFC Oleksandr Usyk khẳng định "Quyền vương" đủ sức thắng Tyson Fury nếu 2 võ sĩ tái đấu. Trước Prenga, Joshua 2 lần đo sàn ngay đầu trận nhưng kịp đứng dậy trước khi thắng knock-out kỹ thuật ở hiệp 2.

“Anthony Joshua sẽ là nhà vô địch tuyệt đối tiếp theo. Hiệp 1 là bài kiểm tra nhưng anh ta đã trở lại. Joshua sẽ thắng Fury, anh ta sẽ hạ gục hắn".