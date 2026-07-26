Nóng nhất thể thao sáng 26/7: Sinner tiết lộ về thứ còn quan trọng hơn danh hiệu

Sinner tiết lộ về thứ còn quan trọng hơn danh hiệu

Jannik Sinner đã có nửa đầu mùa giải 2026 đầy ấn tượng khi giành được 5 danh hiệu Masters và chức vô địch Wimbledon thứ 2 liên tiếp. Nhưng tay vợt người Italia không coi đó là điều quan trọng nhất sự nghiệp:

"Trong mười năm nữa, tôi muốn mọi người nhớ đến tôi không chỉ vì những thành tích mà còn vì con người tôi và những giá trị mà bố mẹ tôi đã vun đắp cho tôi. Có lẽ một số người cũng sẽ nhớ đến tôi vì họ thích xem các trận đấu của tôi. Khi thi đấu ở Italia, tôi luôn cảm nhận được sự ủng hộ to lớn từ khán giả. Đổi lại, tôi hy vọng có thể truyền tải niềm vui và năng lượng tích cực".

Sinner không quá đề cao việc giành danh hiệu

Alcaraz nhận cảnh báo không được nóng vội khi tái xuất

Carlos Alcaraz đang tiến rất gần tới màn tái xuất được chờ đợi sau hơn 4 tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương. Tuy nhiên, cựu tay vợt số 1 Vương quốc Anh Kyle Edmund cho rằng "tiểu Nadal" không được phép nóng vội trong quá trình trở lại:

"Tôi không nghĩ đây là một chấn thương nhẹ. Có vẻ nó khá nghiêm trọng vì cậu ấy phải nghỉ rất lâu và bỏ lỡ cả các giải Grand Slam. Khi bạn phải bỏ lỡ các giải Grand Slam, đó là vấn đề thực sự nghiêm trọng. Với những tay vợt hàng đầu, sự nghiệp của họ được định nghĩa bằng việc chinh phục các danh hiệu Grand Slam. Bạn phải chắc chắn mọi thứ đã ổn khi trở lại. Đồng thời, bạn cũng cần vượt qua rào cản tâm lý và lấy lại sự tự tin.

Lối đánh của cậu ấy quá bùng nổ và đòi hỏi nền tảng thể chất rất cao, nên không được phép tồn tại bất kỳ sự nghi ngờ nào. Cậu ấy phải hoàn toàn tin tưởng vào cơ thể mình thì mới nên trở lại".

Djokovic rút khỏi giải Montreal Masters

Novak Djokovic đã quyết định rút lui khỏi Montreal Masters. Sinner cũng là hạt giống đáng chú ý làm điều tương tự. Việc này giúp Zverev nghiễm nhiên trở thành hạt giống số một của giải. Phía ban tổ chức giải tỏ ra thất vọng khi có nhiều tay vợt lớn như vậy không dự giải.

Tyson Fury đến Jeddah để xem trận đấu của Anthony Joshua

Tyson Fury đã có một bước ngoặt ngoạn mục khi khẳng định anh sẽ bay đến Jeddah để xem Anthony Joshua thi đấu. Ngay sau khi hạ gục võ sĩ kỳ cựu người Ba Lan Mariusz Wach ở Thái Lan, Fury tuyên bố anh sẽ về nhà với vợ con thay vì đi do thám đối thủ. Nhưng rồi Fury thay đổi quyết định của mình rất nhanh.